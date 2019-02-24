Виктория Лопырева поделилась редким снимком перед родами

В своем профиле на просторах Instagram Виктория Лопырева разместила фото, где она позирует беременной. Перед камерой модель предстала в полупрозрачной майке на бретельках черного цвета, благодаря которой хорошо виден выступающий живот, дополняют образ свободные штаны с ярким цветочным принтом и украшения на шее. В подписи к публикации экс-возлюбленная Николая Баскова указала, что получен кадр за два дня до того, как на свет появился ее сын Марк Лео. Многие фолловеры отметили, что даже будучи в положении звезда кажется достаточно стройной.Мамой в первый раз Виктория Лопырева стала еще 5 февраля, а ее беременность сопровождалась скандалом. Виной тому связь модели с Игорем Булатовым, который и является отцом наследника знаменитости.