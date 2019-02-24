АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние мегалиты Мальты могли быть построены представителями исчезнувшей подводной цивилизации
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Сломавший ногу Дима Билан готовится к экстренной операции

Не так давно сломавший ногу Дима Билан готовится к проведению экстренной операции. Конечность в двух местах певец травмировал перед выступлением в Санкт-Петербурге, но все равно отыграл концерт, прежде чем взяться за лечение.
Сломавший ногу Дима Билан готовится к экстренной операции

В своем профиле в Instagram Дима Билан опубликовал несколько видео из поезда, где ему оказывают медицинскую помощь по пути в Северную столицу. В подписи к посту певец признался, что 18 февраля поскользнулся и получил перелом ноги в двух местах. На 19 число врачи ему назначили операцию по установке пластины, но именно в этот день артисту предстояло провести концерт в Петербурге. Он решил, что в руки хирурга доверится уже после выступления. Хотя шоу ему далось нелегко, артист не жалеет, что появился на сцене, сожалея лишь о том, что не мог работать в полную силу.

Своих поклонников Дима Билан поблагодарил за поддержку и подаренные силы, благодаря которым ему удалось выстоять. Теперь артисту предстоит пройти через срочную операцию, поскольку хирурги были против, чтобы он изначально переносил вмешательство. В комментариях фолловеры выразили слова поддержки кумиру, желая ему скорейшего выздоровления.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Доказано влияние курения на мозг
Из клиники Стаса Пьехи было похищено
Виктория Лопырева поделилась редким
Ученые объяснили склонность к полноте
Сломавший ногу Дима Билан готовится к
Древние мегалиты Мальты могли быть
Сын Людмилы Касаткиной и Сергея
Певица Нюша показала закулисное фото в
Врачи рассказали, почему корь стала
Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев рассказ о
Дана Борисова возвращается домой после
К 23 февраля певица Ирина Дубцова
Антона Гусева высмеяли за поздравления
Медики назвали "руководящие" женщиной
Volkswagen Group хочет найти
Ольга Рапунцель составляет перечень
Ученые рассказали о способности обезьян
Меган Маркл собирается подать в суд на
Ученые: Привычка лгать способна
В Интернет попали характеристики
Ольга Сударкина выложила в Сеть
В ДТП с BMW на Невском проспекте в
Певица Валерия поздравила Любовь
Певицу Maruv могут лишить права
Решившая сменить имидж Анастасия
Ольга Рапунцель опозорилась, подарив
Эксперты назвали автомобили, которые
Светлана Бондарчук поделилась редким
В Японии роботы помогают людям найти
Певица Виктория Цыганова рассказала о
Просмотреть все новости