Сломавший ногу Дима Билан готовится к экстренной операции

В своем профиле в Instagram Дима Билан опубликовал несколько видео из поезда, где ему оказывают медицинскую помощь по пути в Северную столицу. В подписи к посту певец признался, что 18 февраля поскользнулся и получил перелом ноги в двух местах. На 19 число врачи ему назначили операцию по установке пластины, но именно в этот день артисту предстояло провести концерт в Петербурге. Он решил, что в руки хирурга доверится уже после выступления. Хотя шоу ему далось нелегко, артист не жалеет, что появился на сцене, сожалея лишь о том, что не мог работать в полную силу.Своих поклонников Дима Билан поблагодарил за поддержку и подаренные силы, благодаря которым ему удалось выстоять. Теперь артисту предстоит пройти через срочную операцию, поскольку хирурги были против, чтобы он изначально переносил вмешательство. В комментариях фолловеры выразили слова поддержки кумиру, желая ему скорейшего выздоровления.