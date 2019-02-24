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Доказано влияние курения на мозг человека - Ученые

Проведя ряд исследований ученые смогли доказать влияние такой привычки, как курение, на головной мозг человека. Результаты работы специалисты Еврейского института неврологии и медицины разместили на своем официальном сайте.
Доказано влияние курения на мозг человека - Ученые

Проведенные ранее научные исследования давно показали, что никотиновая зависимость ведет к проявлению проблем с различными органами, а особенно влияет на легкие, сосуды и сердце. Курение наносит непоправимый ущерб главному органу центральной нервной системы. В эксперименте приняли участие 549 добровольцев, курящих женщин – 248 и мужчин – 301, возрастной категорией от 55 до 85 лет. Ученые исследовали показатели МРТ участников. В процессе изучения специалисты также обратили внимание на такие привычки добровольцев, как употребление алкогольных напитков, физическая и социальная активность. Проанализировав результаты работы они установили, что на работе мозга активно отражается образ жизни человека.

Медики подчеркнули: люди, которые употребляют алкоголь, имеют риск понижения умственных способностей в пожилом возрасте. Это происходит из-за того, что спиртные напитки способствуют уменьшению размера мозга, которое ведет за собой большую потерю нервных клеток. Исследование также показало, что у людей с активной социальной позицией серая субстанция сохраняется. Это свидетельствует о том, что образ жизни, включающий в себя физические нагрузки и исключающий вредные привычки, способен помогать сохранять объем мозга. Специалисты были удивлены фактом, что курильщики, хоть и не подтверждают подобную тенденцию, однако их вредная привычка уменьшает когнитивный резерв.

Ученым удалось выяснить: уменьшение когнитивного резерва происходит за счет того, что мозг во время сна у курильщика производит активную функциональную связь между своими областями.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:00

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