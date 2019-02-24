Ученые объяснили склонность к полноте детей у матерей-одиночек





Как сообщают эксперты из Всемирной организации здравоохранения, за последние 25 лет число детей, которые страдают избыточным весом выросло на 9 миллионов. Данный факт подтолкнул научных работников к изучению этой проблемы. В ходе исследования специалистам удалось выяснить, что не только пристрастие к нездоровому питанию и экология могут влиять на вес ребенка. Оказалась, что на эти показатели оказывает воздействие и то, в какой семье воспитывается малыш.Исследователи объяснили, что если ребенок воспитывается матерью-одиночкой, то он рискует набрать лишний вес в подростковом возрасте. Это связано с тем, что отцы играют большую роль в жизни ребенка и часто активно проводят время со своими наследниками. В более взрослом возрасте эти игры становятся основой для потребности детей в ежедневной физической активности. Также ученые заявили, что депрессия матери влияет на развитие ее ребенка. Специалисты советуют матерям-одиночкам приучать детей к активному образу жизни, что в будущем поможет избежать проблем с ожирением.