Древние мегалиты Мальты могли быть построены представителями исчезнувшей подводной цивилизации





Одной из таких находок является Гипогей - погребальный комплекс, о котором ученые узнали при раскопках в пригороде Валетты еще в XIX веке. Подземелье датировали 4000 годом до н.э, а в 1973 его изобразили на национальной валюте. Еще одним важным артефактом считается растительный узор, обнаруженный в Хаджар-Име. Он был расположен на древнем алтаре, возрастом до 12 тысяч лет, происхождение которого ученые так и не смогли объяснить. Всего на Мальте обнаружено около 23 рукотворных сооружений, считающихся одними из самых древних на Земле.На одном из самых больших островов Мальты ученые обнаружили строение неолитического типа с циклопической каменной кладкой, которое затем появилось на монете под названием "Джгантия". Эксперты считают, что построено сооружение было около 3600-2500 гг.н.э. Местные жители считают, что создателем "башни" по легенде является великанша Сансуна. Она носила огромные глыбы на своей голове, а затем укладывала их одну на другую, пока не возвела величественное строение. На это у Сансуны ушел весь день и вся ночь, гласит легенда. Строение поражает размером глыб, высота некоторых из них достигает 5,5 метров. Недалеко ученые нашли и алтари, где находились кости животных, принесенных в жертву, однако каким именно богам, до сих пор неизвестно.Храм Хаджар-Им примерно переводится, как "камни для поклонения". По возрасту он немного моложе, чем "Джгантия", однако не меньше поражает своей уникальностью и величественность. При строении здания люди использовали желтоватый известняк, а потому при свете солнца храм будто сияет, поражая своей красотой. В камнях имеются проемы, напоминающие окна. Ученые считают, что они использовались для общения с оракулами или монахами. В самом строении в стенах нашли круглые туннели, ведущие в замурованные комнаты, однако их предназначение до сих пор неизвестно.Хаджар-Им - одно из самых больших строений на островах, оно представляет собой комплекс из четырех храмов, известно, что их неоднократно расширяли и достраивали, потому более других сохранился южный аналог. В нем особое значение придают камню-гиганту, имеющему семь метров в длину и три в высоту. Вес его составляет около 25 тонн. Примерно через полкилометра находится уже другой храм.Мнайдра представляет собой комплекс храмов, расположенных на берегу у обрыва, он находится на острове Филфла. Возраст трех храмов ученые оценивают в 5,5 тысяч лет. Сооружения из кораллового известняка, по мнению ученых, можно объяснить познаниями древних жителей острова об астрономии, так как они схожи с определенными созвездиями и расположены согласно частям света. Скорее всего, строили храмы с учетом восхода Солнца в дни солнцестояния и равноденствия. Так как сохранились храмы плохо, долгое время исследователи не могли понять, была ли у них крыша. Сейчас считается, что, скорее всего, кровля была. Узкие коридоры перекрывали сверху большими плитами, а над комнатами настилали хворост или бревна, затем укрепляя их глиной. К таким выводам ученые пришли после доставки артефактов в музеи, ведь их копии находок уже успели испортиться под влиянием погоды, однако того же не скажешь о пролежавших долгое время в земле мегалитах.Также некоторые из найденных артефактов были повреждены во время пожара, что наталкивает на мысль об использовании дерева или травы. В Хаджар-Им и в других храмах внимание ученых особенно привлекают дверные проемы, ведь обрамляли их массивными глыбами. Не меньше внимания исследователей привлекли и наскальные рисунки в храмах, изображающие человекоподобных существ. Они имели огромные размеры, однако маленькие головы, руки и ноги, при этом тело раздуто будто от какой-то болезни.Многие ученые задавались вопросом, кто же построил мегалиты на островах, отдаленных от цивилизации. В 2008 году исследователь Эрнст Мулдашев вместе со своей группой отправился на осмотр находок и пришел к выводу, что они созданы неизвестной человечеству цивилизацией - рыболюдьми. Работа эксперта получила название "Тайна острова русалок". Ученый считает, что все храмы возводились на дне океана цивилизацией, появившейся после Великого потопа, а уже потом поднимались на поверхность. Доказательством данной теории являются ракушки и известковые отложения со дна океана на стенах сооружений. Эксперт сомневается, что острова ушли под воду, а затем снова поднялись на сушу вместе с храмами. Потоп произошел 850 тысяч лет назад, говорит исследователь, указывая на то, что сами жители островов считают Сансуну "женщиной-саламандрой". Ее статуэтки находили при многих раскопках, причем они лежали на блюдце, куда можно было бы налить воду, рядом же находили и фигурки рыб.Какие бы теории не выдвигали ученые, все они приходят к одному выводу - до сих пор неизвестно, какая именно древняя цивилизация возвела мегалиты на островах Мальты, и каким образом построены найденные храмы.