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Древние мегалиты Мальты могли быть построены представителями исчезнувшей подводной цивилизации
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Древние мегалиты Мальты могли быть построены представителями исчезнувшей подводной цивилизации

Исследователи много раз пытались понять, какая именно древняя цивилизация жила на нескольких островах Средиземного моря, ведь исчезла она также загадочно, как и появилась. В 70-80 годах ХХ века Мальта была популярным местом для туристов, привлекая внимание древними мегалитами. Только несколько находок нашли свое отображение на денежных знаках республики, несмотря на уникальность островов.
Древние мегалиты Мальты могли быть построены представителями исчезнувшей подводной цивилизации

Гипогей
Древние мегалиты Мальты могли быть построены представителями исчезнувшей подводной цивилизации

Одной из таких находок является Гипогей - погребальный комплекс, о котором ученые узнали при раскопках в пригороде Валетты еще в XIX веке. Подземелье датировали 4000 годом до н.э, а в 1973 его изобразили на национальной валюте. Еще одним важным артефактом считается растительный узор, обнаруженный в Хаджар-Име. Он был расположен на древнем алтаре, возрастом до 12 тысяч лет, происхождение которого ученые так и не смогли объяснить. Всего на Мальте обнаружено около 23 рукотворных сооружений, считающихся одними из самых древних на Земле.

"Башня Гигантов"
Древние мегалиты Мальты могли быть построены представителями исчезнувшей подводной цивилизации

На одном из самых больших островов Мальты ученые обнаружили строение неолитического типа с циклопической каменной кладкой, которое затем появилось на монете под названием "Джгантия". Эксперты считают, что построено сооружение было около 3600-2500 гг.н.э. Местные жители считают, что создателем "башни" по легенде является великанша Сансуна. Она носила огромные глыбы на своей голове, а затем укладывала их одну на другую, пока не возвела величественное строение. На это у Сансуны ушел весь день и вся ночь, гласит легенда. Строение поражает размером глыб, высота некоторых из них достигает 5,5 метров. Недалеко ученые нашли и алтари, где находились кости животных, принесенных в жертву, однако каким именно богам, до сих пор неизвестно.

"Камни для поклонения" или Хаджар-Им
Древние мегалиты Мальты могли быть построены представителями исчезнувшей подводной цивилизации

Храм Хаджар-Им примерно переводится, как "камни для поклонения". По возрасту он немного моложе, чем "Джгантия", однако не меньше поражает своей уникальностью и величественность. При строении здания люди использовали желтоватый известняк, а потому при свете солнца храм будто сияет, поражая своей красотой. В камнях имеются проемы, напоминающие окна. Ученые считают, что они использовались для общения с оракулами или монахами. В самом строении в стенах нашли круглые туннели, ведущие в замурованные комнаты, однако их предназначение до сих пор неизвестно.

Хаджар-Им - одно из самых больших строений на островах, оно представляет собой комплекс из четырех храмов, известно, что их неоднократно расширяли и достраивали, потому более других сохранился южный аналог. В нем особое значение придают камню-гиганту, имеющему семь метров в длину и три в высоту. Вес его составляет около 25 тонн. Примерно через полкилометра находится уже другой храм.


Мнайдра
Древние мегалиты Мальты могли быть построены представителями исчезнувшей подводной цивилизации

Мнайдра представляет собой комплекс храмов, расположенных на берегу у обрыва, он находится на острове Филфла. Возраст трех храмов ученые оценивают в 5,5 тысяч лет. Сооружения из кораллового известняка, по мнению ученых, можно объяснить познаниями древних жителей острова об астрономии, так как они схожи с определенными созвездиями и расположены согласно частям света. Скорее всего, строили храмы с учетом восхода Солнца в дни солнцестояния и равноденствия. Так как сохранились храмы плохо, долгое время исследователи не могли понять, была ли у них крыша. Сейчас считается, что, скорее всего, кровля была. Узкие коридоры перекрывали сверху большими плитами, а над комнатами настилали хворост или бревна, затем укрепляя их глиной. К таким выводам ученые пришли после доставки артефактов в музеи, ведь их копии находок уже успели испортиться под влиянием погоды, однако того же не скажешь о пролежавших долгое время в земле мегалитах.

Также некоторые из найденных артефактов были повреждены во время пожара, что наталкивает на мысль об использовании дерева или травы. В Хаджар-Им и в других храмах внимание ученых особенно привлекают дверные проемы, ведь обрамляли их массивными глыбами. Не меньше внимания исследователей привлекли и наскальные рисунки в храмах, изображающие человекоподобных существ. Они имели огромные размеры, однако маленькие головы, руки и ноги, при этом тело раздуто будто от какой-то болезни.

"Тайна острова русалок"
Древние мегалиты Мальты могли быть построены представителями исчезнувшей подводной цивилизации

Многие ученые задавались вопросом, кто же построил мегалиты на островах, отдаленных от цивилизации. В 2008 году исследователь Эрнст Мулдашев вместе со своей группой отправился на осмотр находок и пришел к выводу, что они созданы неизвестной человечеству цивилизацией - рыболюдьми. Работа эксперта получила название "Тайна острова русалок". Ученый считает, что все храмы возводились на дне океана цивилизацией, появившейся после Великого потопа, а уже потом поднимались на поверхность. Доказательством данной теории являются ракушки и известковые отложения со дна океана на стенах сооружений. Эксперт сомневается, что острова ушли под воду, а затем снова поднялись на сушу вместе с храмами. Потоп произошел 850 тысяч лет назад, говорит исследователь, указывая на то, что сами жители островов считают Сансуну "женщиной-саламандрой". Ее статуэтки находили при многих раскопках, причем они лежали на блюдце, куда можно было бы налить воду, рядом же находили и фигурки рыб.

Какие бы теории не выдвигали ученые, все они приходят к одному выводу - до сих пор неизвестно, какая именно древняя цивилизация возвела мегалиты на островах Мальты, и каким образом построены найденные храмы.



 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:18

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