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Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев рассказ о приготовлениях к премьере своего спектакля

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Гоген Солнцев продолжает готовиться к официальной презентации своего спектакля под названием «Секс временно доступен».

По словам 38-летней телезнаменитости, премьера состоится в ближайшее время, а проходить она будет в одном из театров Москвы.

Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев рассказ о приготовлениях к премьере своего спектакля

Вчера в Интернете появилось очередное интервью с Гогеном Солнцевым, в котором он рассказал о последних приготовлениях к спектаклю «Секс временно доступен». Как удалось выяснить, на днях экс-участник «Дома-2» приобрел для своих актеров «интимные игрушки», которые будут использоваться в его театральном представлении, пишет Собеседник.

Гоген не стал скрывать, что ему пришлось провести немало времени со своими артистами, которых ему все-таки удалось избавить от всех их комплексов. В пример Солнцев привел одну из своих актрис – Тамару, у которой есть двое маленьких детей, однако она по-прежнему остается стеснительной женщиной.

Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев рассказ о приготовлениях к премьере своего спектакля

«Это непрофессионально», - назвал Гоген артистов, которые не могут сразу же вжиться в свою роль.

Также Солнцев заявил, что время от времени на сцене творится настоящий «ужас», к которому он до сих пор не может полностью привыкнуть. По словам звезды реалити-шоу «Дом-2» между некоторыми его артистами даже завязались отношения, которые, он убежден, прекратятся, как только пройдет спектакль.

«Все-таки Людмила Степановна – замужняя женщина и скоро вернется в семью», - отметил Гоген Солнцев.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:02

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