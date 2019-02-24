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Сын Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова поделился подробностями их смерти

Сын Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова Алексей Колосов решил поделиться подробностями смерти артистов. Скончались они в 2012 году с разницей всего в несколько дней.
Сын Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова поделился подробностями их смерти

Людмила Касаткина и Сергей Колосов в официально союзе прожили свыше 60 лет, а их сын Алексей Колосов уверяет, что пара всегда сохраняла гармонию в отношениях. Познакомились артисты еще будучи студентами, именно с ухаживаний Колосова и началась их любовная история. В последние месяцы жизни у актера наблюдались микроинсульты, он существовал в “параллельном мире”, а в сознание приходил лишь изредка. Касаткина очень переживала за супруга, навещала его ежедневно, а на фоне стресса обострились и заболевания самой артистки. Несколько раз она и оказывалась в больнице, а когда ей становилось легче, шла в палату мужа.
Сын Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова поделился подробностями их смерти

По словам Алексея Колосова, когда 11 февраля из жизни ушел его отец, мать словно лишилась смысла жизни. После попадания в больницу ей начал мерещиться покойный муж, она обращалась к нему с просьбой сдвинуть их кровати обратно, а после потери сознания в себя так и не пришла, скончавшись 22 февраля.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:16

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