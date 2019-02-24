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Антона Гусева высмеяли за поздравления с Днём Победы на 23 февраля

Экс-участника «Дома-2» Антона Гусева высмеяли в Сети за поздравления с Днём Победы на 23 февраля. Молодой человек крупно опозорился, но понял это не сразу, а после комментария его бывшей коллеги Либерж Кпадону.

Антона Гусева высмеяли за поздравления с Днём Победы на 23 февраля


Антон Гусев в Instagram решил не отставать от своих звёздных коллег и тоже поздравил всех россиян со вчерашним праздником. Сразу после появления публикации экс-участника «Дома-2» в новостях у подписчиков его высмеяли, так как в честь 23 февраля он разместил поздравления с Днём Победы. Кроме того, решив продемонстрировать свой патриотизм, супруг Виктории Романец заговорил о гордости за то, что он русский.

Антона Гусева высмеяли за поздравления с Днём Победы на 23 февраля


Первой указать бывшему проектанту на ошибку решила Либерж Кпадону. Девушка оставила тактичный комментарий о том, что сегодня не День Победы, но с праздником Антона Гусева всё же поздравила, передав при этом привет его жене. Фолловеры до сих пор недоумевают, как можно было совершить такую глупую ошибку.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:48

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