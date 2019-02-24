Певица Нюша показала закулисное фото в коротком платье

Ставшая мамой прошлой осенью певица Нюша уже окончательно вышла из декрета и вернулась к концертной деятельности. Недавно знаменитость побывала в Санкт-Петербурге, отметив, что день там прошел очень быстро, но она намерена как-нибудь вернуться. Для нового фото исполнительница позирует в коротком золотистом платье, колготках в сеточку и ботинках, рядом также находятся две девушки из подтанцовки, облаченные в прозрачные наряды.В аналогичном наряде звезда поздравила мужчин с 23 февраля, отметив, что ради представителей сильного пола женщины готовы на все. Впрочем, многие фолловеры певицы такого жеста не оценили, посчитав, что поздравление выглядит нелепо. Не всем пришелся по душе и пикантный наряд Нюши, хотя многие пользователи оценили вкус кумира, обрадовавшись, что она возвращается к работе.