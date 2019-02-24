АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние мегалиты Мальты могли быть построены представителями исчезнувшей подводной цивилизации
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Певица Нюша показала закулисное фото в коротком платье

Отечественная певица Нюша поделилась с поклонниками закулисным фото, для которого она позирует в коротком платье. Соответствующий пост звезда разместила на личной странице в сети Instagram.
Певица Нюша показала закулисное фото в коротком платье

Ставшая мамой прошлой осенью певица Нюша уже окончательно вышла из декрета и вернулась к концертной деятельности. Недавно знаменитость побывала в Санкт-Петербурге, отметив, что день там прошел очень быстро, но она намерена как-нибудь вернуться. Для нового фото исполнительница позирует в коротком золотистом платье, колготках в сеточку и ботинках, рядом также находятся две девушки из подтанцовки, облаченные в прозрачные наряды.

В аналогичном наряде звезда поздравила мужчин с 23 февраля, отметив, что ради представителей сильного пола женщины готовы на все. Впрочем, многие фолловеры певицы такого жеста не оценили, посчитав, что поздравление выглядит нелепо. Не всем пришелся по душе и пикантный наряд Нюши, хотя многие пользователи оценили вкус кумира, обрадовавшись, что она возвращается к работе.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Доказано влияние курения на мозг
Из клиники Стаса Пьехи было похищено
Виктория Лопырева поделилась редким
Ученые объяснили склонность к полноте
Сломавший ногу Дима Билан готовится к
Древние мегалиты Мальты могли быть
Сын Людмилы Касаткиной и Сергея
Певица Нюша показала закулисное фото в
Врачи рассказали, почему корь стала
Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев рассказ о
Дана Борисова возвращается домой после
К 23 февраля певица Ирина Дубцова
Антона Гусева высмеяли за поздравления
Медики назвали "руководящие" женщиной
Volkswagen Group хочет найти
Ольга Рапунцель составляет перечень
Ученые рассказали о способности обезьян
Меган Маркл собирается подать в суд на
Ученые: Привычка лгать способна
В Интернет попали характеристики
Ольга Сударкина выложила в Сеть
В ДТП с BMW на Невском проспекте в
Певица Валерия поздравила Любовь
Певицу Maruv могут лишить права
Решившая сменить имидж Анастасия
Ольга Рапунцель опозорилась, подарив
Эксперты назвали автомобили, которые
Светлана Бондарчук поделилась редким
В Японии роботы помогают людям найти
Певица Виктория Цыганова рассказала о
Просмотреть все новости