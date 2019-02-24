Дана Борисова возвращается домой после поездки в Таиланд

О возвращении домой Дана Борисова рассказала фолловерам в Instagram, отметив, что ей предстоит 26-часовой полет на родину. Неделя на острове для звезды оказалась максимально продуктивной, она смогла “выровняться” и решить некоторые личные проблемы. Судя по благодарностям, телеведущая обращалась в Таиланде к психологам, и те смогли ей помочь. Борисова отметила, что теперь будет поступать только так, как считает нужным, опираясь на рекомендации специалистов. В то же время теледива готова выслушать советы со стороны своих поклонников.В комментариях фолловеры предположили, что на Самуи Дана Борисова ездила, чтобы разобраться с проблемами в воспитании дочери. Не так давно мать и наследница поссорились, а фанаты надеются, что звезде удастся разрешить семейный конфликт.