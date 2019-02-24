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Дана Борисова возвращается домой после поездки в Таиланд

Дана Борисова возвращается домой после недельного пребывания в Таиланде. Не так давно знаменитость отправилась на остров Самуи, чтобы разобраться с возникшими проблемами.
Дана Борисова возвращается домой после поездки в Таиланд

О возвращении домой Дана Борисова рассказала фолловерам в Instagram, отметив, что ей предстоит 26-часовой полет на родину. Неделя на острове для звезды оказалась максимально продуктивной, она смогла “выровняться” и решить некоторые личные проблемы. Судя по благодарностям, телеведущая обращалась в Таиланде к психологам, и те смогли ей помочь. Борисова отметила, что теперь будет поступать только так, как считает нужным, опираясь на рекомендации специалистов. В то же время теледива готова выслушать советы со стороны своих поклонников.

В комментариях фолловеры предположили, что на Самуи Дана Борисова ездила, чтобы разобраться с проблемами в воспитании дочери. Не так давно мать и наследница поссорились, а фанаты надеются, что звезде удастся разрешить семейный конфликт.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:00

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