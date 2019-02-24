Ольга Рапунцель составляет перечень подарков на 8 марта
Участница «Дома-2» Ольга Рапунцель уже постепенно составляет перечень желаемых на 8 марта подарков для себя и подрастающей дочери. Девушка считает, что достойно поздравила Дмитрия Дмитренко с 23 февраля, а потому теперь может смело озвучивать собственные нужды.
На 23 февраля Ольга Рапунцель не только подарила Дмитрию Дмитренко в качестве поздравлений воздушный шарик, но даже пригласила его спать в вип-дом, накормила супом, и тут же приступила к озвучиванию перечня желаемых на 8 марта подарков. Супруга снова напомнила возлюбленному о телефоне в 75 тысяч, а ещё отметила, что маленькой Василисе очень нужен планшет, на котором та будет смотреть мультики, пока мать занимается домашними хлопотами.
Несмотря на настойчивость Рапунцель, Дмитрий Дмитренко проявил некоторую сдержанность и не стал провоцировать новый скандал, хотя зрители считают, что разбалованную участницу стоит сразу же ставить на место, как только она начинает требовать подарки.
На 23 февраля Ольга Рапунцель не только подарила Дмитрию Дмитренко в качестве поздравлений воздушный шарик, но даже пригласила его спать в вип-дом, накормила супом, и тут же приступила к озвучиванию перечня желаемых на 8 марта подарков. Супруга снова напомнила возлюбленному о телефоне в 75 тысяч, а ещё отметила, что маленькой Василисе очень нужен планшет, на котором та будет смотреть мультики, пока мать занимается домашними хлопотами.
Несмотря на настойчивость Рапунцель, Дмитрий Дмитренко проявил некоторую сдержанность и не стал провоцировать новый скандал, хотя зрители считают, что разбалованную участницу стоит сразу же ставить на место, как только она начинает требовать подарки.