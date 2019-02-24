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Ольга Рапунцель составляет перечень подарков на 8 марта

Участница «Дома-2» Ольга Рапунцель уже постепенно составляет перечень желаемых на 8 марта подарков для себя и подрастающей дочери. Девушка считает, что достойно поздравила Дмитрия Дмитренко с 23 февраля, а потому теперь может смело озвучивать собственные нужды.

Ольга Рапунцель составляет перечень подарков на 8 марта


На 23 февраля Ольга Рапунцель не только подарила Дмитрию Дмитренко в качестве поздравлений воздушный шарик, но даже пригласила его спать в вип-дом, накормила супом, и тут же приступила к озвучиванию перечня желаемых на 8 марта подарков. Супруга снова напомнила возлюбленному о телефоне в 75 тысяч, а ещё отметила, что маленькой Василисе очень нужен планшет, на котором та будет смотреть мультики, пока мать занимается домашними хлопотами.

Ольга Рапунцель составляет перечень подарков на 8 марта


Несмотря на настойчивость Рапунцель, Дмитрий Дмитренко проявил некоторую сдержанность и не стал провоцировать новый скандал, хотя зрители считают, что разбалованную участницу стоит сразу же ставить на место, как только она начинает требовать подарки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:33

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