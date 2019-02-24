Ольга Рапунцель составляет перечень подарков на 8 марта





На 23 февраля Ольга Рапунцель не только подарила Дмитрию Дмитренко в качестве поздравлений воздушный шарик, но даже пригласила его спать в вип-дом, накормила супом, и тут же приступила к озвучиванию перечня желаемых на 8 марта подарков. Супруга снова напомнила возлюбленному о телефоне в 75 тысяч, а ещё отметила, что маленькой Василисе очень нужен планшет, на котором та будет смотреть мультики, пока мать занимается домашними хлопотами.Несмотря на настойчивость Рапунцель, Дмитрий Дмитренко проявил некоторую сдержанность и не стал провоцировать новый скандал, хотя зрители считают, что разбалованную участницу стоит сразу же ставить на место, как только она начинает требовать подарки.