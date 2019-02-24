К 23 февраля певица Ирина Дубцова сменила цвет волос

В своем профиле Ирина Дубцова поделилась роликом, где позирует с более светлым цветом волос, чем обычно. В подписи к публикации знаменитость призналась, что на такой шаг решилась ради своего сына Артема, сделав ему подарок в честь 23 февраля. Юноша в течение трех лет мечтал, что его мать сменит образ. После покраски волосы артистки приобрели более “блондинистый” оттенок, а сама певица отметила, что от природы у нее светлые локоны.В комментариях фолловеры начали высказывать свое мнение относительно трансформаций во внешности Ирины Дубцовой, многим новый цвет волос пришелся по душе, но нашлись и те, кому кумир с темными локонами нравилась больше. Просмотреть видео успели более 562 тысяч пользователей сервиса.