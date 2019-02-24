АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние мегалиты Мальты могли быть построены представителями исчезнувшей подводной цивилизации
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

К 23 февраля певица Ирина Дубцова сменила цвет волос

Отечественная певица Ирина Дубцова к празднику 23 февраля решила сменить цвет волос. В обновленном образе знаменитость показала себя поклонникам посредством нового видео, опубликованного в Instagram.
К 23 февраля певица Ирина Дубцова сменила цвет волос

В своем профиле Ирина Дубцова поделилась роликом, где позирует с более светлым цветом волос, чем обычно. В подписи к публикации знаменитость призналась, что на такой шаг решилась ради своего сына Артема, сделав ему подарок в честь 23 февраля. Юноша в течение трех лет мечтал, что его мать сменит образ. После покраски волосы артистки приобрели более “блондинистый” оттенок, а сама певица отметила, что от природы у нее светлые локоны.

В комментариях фолловеры начали высказывать свое мнение относительно трансформаций во внешности Ирины Дубцовой, многим новый цвет волос пришелся по душе, но нашлись и те, кому кумир с темными локонами нравилась больше. Просмотреть видео успели более 562 тысяч пользователей сервиса.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Доказано влияние курения на мозг
Из клиники Стаса Пьехи было похищено
Виктория Лопырева поделилась редким
Ученые объяснили склонность к полноте
Сломавший ногу Дима Билан готовится к
Древние мегалиты Мальты могли быть
Сын Людмилы Касаткиной и Сергея
Певица Нюша показала закулисное фото в
Врачи рассказали, почему корь стала
Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев рассказ о
Дана Борисова возвращается домой после
К 23 февраля певица Ирина Дубцова
Антона Гусева высмеяли за поздравления
Медики назвали "руководящие" женщиной
Volkswagen Group хочет найти
Ольга Рапунцель составляет перечень
Ученые рассказали о способности обезьян
Меган Маркл собирается подать в суд на
Ученые: Привычка лгать способна
В Интернет попали характеристики
Ольга Сударкина выложила в Сеть
В ДТП с BMW на Невском проспекте в
Певица Валерия поздравила Любовь
Певицу Maruv могут лишить права
Решившая сменить имидж Анастасия
Ольга Рапунцель опозорилась, подарив
Эксперты назвали автомобили, которые
Светлана Бондарчук поделилась редким
В Японии роботы помогают людям найти
Певица Виктория Цыганова рассказала о
Просмотреть все новости