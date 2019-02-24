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Volkswagen Group хочет найти заботящихся об экологии поставщиков

Компания Volkswagen Group, попавшая в скандал из-за мошенничества с показателями выбросов, начала поиск поставщиков, которые будут заботиться об экологии должным образом. В автоконцерне учитывают воздействие на окружающую среду и намерены снизить объемы углекислого газа, попадающего в атмосферу.
Volkswagen Group хочет найти заботящихся об экологии поставщиков

Предполагается, что такая политика бренда обязательно окажет должное влияние на поставщиков. К примеру, в 2017 году сумма соответствующей сделки составила почти 200 миллиардов долларов. Повышение доверия клиентов очень важно для компании перед запуском на рынок первого электрокара Volkswagen. По словам руководителя стратегии по групповым закупкам Марко Филиппи, это покажет миру, что для автоконцерна оптимизация производственной сети для CO2 находится на приоритетных позициях.

В качестве главных критериев новых поставщиков Volkswagen рассматривает социальную ответственность и воздействие на окружающую среду. До 2-3 квартала нынешнего года компания намерена выбрать людей, с которыми стоит подписать контракты.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:38

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