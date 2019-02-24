АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Неандертальцы могли вымереть из-за предрасположенности к кровосмешению
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

В ДТП с BMW на Невском проспекте в Петербурге погибли гражданин США и москвичка

В ДТП с BMW, имевшем место на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, погиб гражданин США и жительница Москвы. Сведения со ссылкой на органы правопорядка города предоставляют СМИ.
В ДТП с BMW на Невском проспекте в Петербурге погибли гражданин США и москвичка

Инцидент имел место в ночь на 24 февраля, когда авто BMW X6 вблизи бизнес-центра “Невский Плаза” оказалось на тротуаре, въехав в толпу пешеходов. Вследствие ДТП два человека, а именно москвичка 39 лет и гражданин США, получили смертельные травмы. Еще троим участникам аварии потребовалась госпитализация. Непосредственно водитель иномарки попыток скрыться не предпринимал, впоследствии его задержали сотрудники полиции Петербурга.

В ходе проверки удалось установить, что прав на управление автомобилем владелец BMW X6 лишился еще осенью минувшего года. Перед тем, как наехать на пешеходов, иномарка успела столкнуться с двумя авто. Водителю стражи порядка вменяют нарушение ПДД при нахождении в нетрезвом виде, что повлекло за собой смерть людей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Меган Маркл собирается подать в суд на
Ученые: Привычка лгать способна
В Интернет попали характеристики
Ольга Сударкина выложила в Сеть
В ДТП с BMW на Невском проспекте в
Певица Валерия поздравила Любовь
Певицу Maruv могут лишить права
Решившая сменить имидж Анастасия
Ольга Рапунцель опозорилась, подарив
Эксперты назвали автомобили, которые
Светлана Бондарчук поделилась редким
В Японии роботы помогают людям найти
Певица Виктория Цыганова рассказала о
Ольга Бузова на 23 февраля подарила
История загадочной женщины-волка из
NASA показало снимок гравитационного
Ученые: График ночей императора Китая с
В 2019 году на рынок России может
Тюменский школьник на шоу «Голос.Дети»
Экс-участник «Дом-2» Антон Потапович
Алексей Панин поддержал слова актера
В Екатеринбурге между посетителями и
Будучи участником «Дом-2» Рустам
Эксперты назвали ТОП-5 самых необычных
Ольга Сударкина продолжает приоткрывать
В РФ вступили в силу новые правила
Рыдающая Марина Африкантова
Из-за угрозы нападения инопланетян
Дегтерев: У туриста из группы Дятлова
В США считают, что беспилотник
Просмотреть все новости