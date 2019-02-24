В ДТП с BMW на Невском проспекте в Петербурге погибли гражданин США и москвичка
В ДТП с BMW, имевшем место на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, погиб гражданин США и жительница Москвы. Сведения со ссылкой на органы правопорядка города предоставляют СМИ.
Инцидент имел место в ночь на 24 февраля, когда авто BMW X6 вблизи бизнес-центра “Невский Плаза” оказалось на тротуаре, въехав в толпу пешеходов. Вследствие ДТП два человека, а именно москвичка 39 лет и гражданин США, получили смертельные травмы. Еще троим участникам аварии потребовалась госпитализация. Непосредственно водитель иномарки попыток скрыться не предпринимал, впоследствии его задержали сотрудники полиции Петербурга.
В ходе проверки удалось установить, что прав на управление автомобилем владелец BMW X6 лишился еще осенью минувшего года. Перед тем, как наехать на пешеходов, иномарка успела столкнуться с двумя авто. Водителю стражи порядка вменяют нарушение ПДД при нахождении в нетрезвом виде, что повлекло за собой смерть людей.
Инцидент имел место в ночь на 24 февраля, когда авто BMW X6 вблизи бизнес-центра “Невский Плаза” оказалось на тротуаре, въехав в толпу пешеходов. Вследствие ДТП два человека, а именно москвичка 39 лет и гражданин США, получили смертельные травмы. Еще троим участникам аварии потребовалась госпитализация. Непосредственно водитель иномарки попыток скрыться не предпринимал, впоследствии его задержали сотрудники полиции Петербурга.
В ходе проверки удалось установить, что прав на управление автомобилем владелец BMW X6 лишился еще осенью минувшего года. Перед тем, как наехать на пешеходов, иномарка успела столкнуться с двумя авто. Водителю стражи порядка вменяют нарушение ПДД при нахождении в нетрезвом виде, что повлекло за собой смерть людей.
Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:05