В ДТП с BMW на Невском проспекте в Петербурге погибли гражданин США и москвичка





Инцидент имел место в ночь на 24 февраля, когда авто BMW X6 вблизи бизнес-центра “Невский Плаза” оказалось на тротуаре, въехав в толпу пешеходов. Вследствие ДТП два человека, а именно москвичка 39 лет и гражданин США, получили смертельные травмы. Еще троим участникам аварии потребовалась госпитализация. Непосредственно водитель иномарки попыток скрыться не предпринимал, впоследствии его задержали сотрудники полиции Петербурга.В ходе проверки удалось установить, что прав на управление автомобилем владелец BMW X6 лишился еще осенью минувшего года. Перед тем, как наехать на пешеходов, иномарка успела столкнуться с двумя авто. Водителю стражи порядка вменяют нарушение ПДД при нахождении в нетрезвом виде, что повлекло за собой смерть людей.