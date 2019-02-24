АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Неандертальцы могли вымереть из-за предрасположенности к кровосмешению
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Ольга Сударкина выложила в Сеть переписку с Дмитрием Дмитренко

Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина выложила в Сеть личную переписку с Дмитрием Дмитренко. На опубликованных скриншотах видно, что супруг Ольги Рапунцель действительно находил утешение в общении с девушкой по смс.

Ольга Сударкина выложила в Сеть переписку с Дмитрием Дмитренко


Ольга Сударкина, уставшая от обвинений в свою сторону, решила показать в Сети личную переписку с Дмитрием Дмитренко. Девушка выложила скриншоты, где мужчина первый пишет ей и даже называет её человеком, который «верит в него так сильно», рассказывает о том, как любит свою дочь, и радуется каждой её улыбке.

Ольга Сударкина выложила в Сеть переписку с Дмитрием Дмитренко
Ольга Сударкина выложила в Сеть переписку с Дмитрием Дмитренко


Сама же Ольга Сударкина заметно поддерживает уставшего от истерик Рапунцель мужчину, советует уйти с проекта и попробовать наладить отношения без камер за периметром. Несмотря на явно хорошее отношение экс-участницы к Дмитрию Дмитренко, она поняла, что длительное время он был неискренен с ней, поэтому пошла на такой шаг.

Ольга Сударкина выложила в Сеть переписку с Дмитрием Дмитренко
Ольга Сударкина выложила в Сеть переписку с Дмитрием Дмитренко
Ольга Сударкина выложила в Сеть переписку с Дмитрием Дмитренко


Кроме того, Сударкина также показала и последние сообщения молодого человека, в которых тот требует объяснений, почему же она так с ним поступила и подставила. Экс-участница больше не желает поддерживать связь с Дмитрием Дмитренко или хоть как-то помогать ему советом, но призналась, что понаблюдать за происходящим между ним и Рапунцель цирком она не откажется.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Меган Маркл собирается подать в суд на
Ученые: Привычка лгать способна
В Интернет попали характеристики
Ольга Сударкина выложила в Сеть
В ДТП с BMW на Невском проспекте в
Певица Валерия поздравила Любовь
Певицу Maruv могут лишить права
Решившая сменить имидж Анастасия
Ольга Рапунцель опозорилась, подарив
Эксперты назвали автомобили, которые
Светлана Бондарчук поделилась редким
В Японии роботы помогают людям найти
Певица Виктория Цыганова рассказала о
Ольга Бузова на 23 февраля подарила
История загадочной женщины-волка из
NASA показало снимок гравитационного
Ученые: График ночей императора Китая с
В 2019 году на рынок России может
Тюменский школьник на шоу «Голос.Дети»
Экс-участник «Дом-2» Антон Потапович
Алексей Панин поддержал слова актера
В Екатеринбурге между посетителями и
Будучи участником «Дом-2» Рустам
Эксперты назвали ТОП-5 самых необычных
Ольга Сударкина продолжает приоткрывать
В РФ вступили в силу новые правила
Рыдающая Марина Африкантова
Из-за угрозы нападения инопланетян
Дегтерев: У туриста из группы Дятлова
В США считают, что беспилотник
Просмотреть все новости