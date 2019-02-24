Ольга Сударкина выложила в Сеть переписку с Дмитрием Дмитренко















Ольга Сударкина, уставшая от обвинений в свою сторону, решила показать в Сети личную переписку с Дмитрием Дмитренко. Девушка выложила скриншоты, где мужчина первый пишет ей и даже называет её человеком, который «верит в него так сильно», рассказывает о том, как любит свою дочь, и радуется каждой её улыбке.Сама же Ольга Сударкина заметно поддерживает уставшего от истерик Рапунцель мужчину, советует уйти с проекта и попробовать наладить отношения без камер за периметром. Несмотря на явно хорошее отношение экс-участницы к Дмитрию Дмитренко, она поняла, что длительное время он был неискренен с ней, поэтому пошла на такой шаг.Кроме того, Сударкина также показала и последние сообщения молодого человека, в которых тот требует объяснений, почему же она так с ним поступила и подставила. Экс-участница больше не желает поддерживать связь с Дмитрием Дмитренко или хоть как-то помогать ему советом, но призналась, что понаблюдать за происходящим между ним и Рапунцель цирком она не откажется.