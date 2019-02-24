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Ученые рассказали о способности обезьян заниматься бизнесом

Ученые в ходе исследований пришли к заключению, что в какой-то мере обезьяны способны заниматься бизнесом. Проводилась соответствующая работа австрийскими специалистами.
Ученые рассказали о способности обезьян заниматься бизнесом

В ходе исследования ученые из Венского университета сделали вывод, что орангутанги в состоянии освоить азы ведения бизнеса. В частности, эти животные готовы жертвовать малым результатом для получения более значительной выгоды. Это подразумевает, что свои стратегии обезьяны выстраивают, принимая в учет внешние факторы, среди которых погода и окружение, также не чужд им вычислительный подход.

Для своей работы ученые привлекли шесть орангутангов, предложив им или угощение сразу, или инструмент, посредством которого можно достать более щедрое лакомство. В качестве призов выступали кусочки бананов и яблок. Притом последние выдавались сразу, а ради первых требовалось приложить усилия.

В частности, ради банана нужно открыть коробку ключом, выбрав подходящий среди предложенных. Несмотря на сложности во время добычи фруктов, почти все животные предпочитали потратить время и получить именно их.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:30

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