Меган Маркл собирается подать в суд на опубликовавших письмо к отцу журналистов





Меган Маркл уже довольно долгое время не может простить своему отцу Томасу Марклу то, что он передал журналистам ее письмо. В сообщении герцогиня Сассекская говорила своему родителю, что он сделал ей очень больно, когда обратился к прессе, а не позвонил ей. Данное послание было опубликовано в издании под названием Mail и вызвало общественный резонанс.В недавнем интервью возлюбленная принца Гарри сообщила о своем намерение подать в суд на журналистов опубликовавших личную информацию. Она считает, что это подло предавать огласке ее сообщения. На данный момент ни издание Mail, ни сам Томас Маркл, никак не прокомментировали заявление герцогиня Сассекской.