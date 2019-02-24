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Меган Маркл собирается подать в суд на опубликовавших письмо к отцу журналистов

Меган Маркл крайне возмущена тем, что ее письмо, написанное для отца Томаса Маркла, было опубликовано в одном из изданий. В своем интервью возлюбленная принца Гарри заявила, что собирается подать в суд на журналистов за то, что они придали огласке ее личные данные.

Меган Маркл собирается подать в суд на опубликовавших письмо к отцу журналистов

Меган Маркл уже довольно долгое время не может простить своему отцу Томасу Марклу то, что он передал журналистам ее письмо. В сообщении герцогиня Сассекская говорила своему родителю, что он сделал ей очень больно, когда обратился к прессе, а не позвонил ей. Данное послание было опубликовано в издании под названием Mail и вызвало общественный резонанс.

Меган Маркл собирается подать в суд на опубликовавших письмо к отцу журналистов

В недавнем интервью возлюбленная принца Гарри сообщила о своем намерение подать в суд на журналистов опубликовавших личную информацию. Она считает, что это подло предавать огласке ее сообщения. На данный момент ни издание Mail, ни сам Томас Маркл, никак не прокомментировали заявление герцогиня Сассекской.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:22

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