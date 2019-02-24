Ученые: Привычка лгать способна изменить мозг человека





Согласно итогам проделанной работы, у имеющего привычку врать человека может срабатывать “детектор ошибок”, что влечет за собой рост активности амигдалы. Последняя является областью в височной доле головного мозга, несущей ответственность за генерацию страха. В связи с этим часто говорящие неправду личности в большей мере подвержены стрессу, тревожным состояниям, учащенному пульсу, а также высокому давлению, чем честные. Аналогичные физиологические реакции могут отмечаться также и у “наблюдателей лжи”, которые не задействованы непосредственно в процессе обмана.У хронических лжецов ухудшается работа некоторых отделов мозга, а также повышается риск развития ряда недугов, среди которых депрессия, ожирение и даже рак. Осознанная привычка говорить правду при этом наоборот положительно воздействует на психическое и физическое здоровье.