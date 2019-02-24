АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Неандертальцы могли вымереть из-за предрасположенности к кровосмешению
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

В Интернет попали характеристики смартфона OnePlus 7

В Интернет попали характеристики, которыми будет обладать смартфон OnePlus 7. Появившееся информация говорит о том, что новинка получит изменения дизайна.
В Интернет попали характеристики смартфона OnePlus 7

Данные, попавшие в Сеть еще до начала выставки Mobile World Congress – 2019, раскрыли пользователям сертификацию флагманской линии устройств. Изучив обнародованные характеристики эксперты сообщили: разработчики оснастили гаджет экраном Optic AMOLED Full HD+ с размером 6,5 дюймов и полным отсутствием каких-либо отверстий. Функционировать мобильный телефон будет на передовом чипе Snapdragon 855 в паре с оперативной памятью LPDDR4X на 6 гигабайт, а также возможностью расширить ее до 128 гигабайт. На потребительский рынок выйдет и ТОПовая версия устройства. Она получит больший запас памяти, процессор Snapdragon X55, и возможность подключения к Сети пятого поколения.

Все необходимые датчики и фронтальный модуль будут помещены на выдвижной панели. Селфи-камера получит разрешение на 16 мегапикселей. Основную двойную камеру, имеющую LED-вспышку, оснастят датчиками на 48 и 5 мегапикселей. В базовую комплектацию девайса войдет два слота для SIM-карт, USB Type-C-порт, гироскоп, электронный компас.

Официальная премьера OnePlus 7 запланирована на конец весны текущего года в рамках выставки MWC.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Меган Маркл собирается подать в суд на
Ученые: Привычка лгать способна
В Интернет попали характеристики
Ольга Сударкина выложила в Сеть
В ДТП с BMW на Невском проспекте в
Певица Валерия поздравила Любовь
Певицу Maruv могут лишить права
Решившая сменить имидж Анастасия
Ольга Рапунцель опозорилась, подарив
Эксперты назвали автомобили, которые
Светлана Бондарчук поделилась редким
В Японии роботы помогают людям найти
Певица Виктория Цыганова рассказала о
Ольга Бузова на 23 февраля подарила
История загадочной женщины-волка из
NASA показало снимок гравитационного
Ученые: График ночей императора Китая с
В 2019 году на рынок России может
Тюменский школьник на шоу «Голос.Дети»
Экс-участник «Дом-2» Антон Потапович
Алексей Панин поддержал слова актера
В Екатеринбурге между посетителями и
Будучи участником «Дом-2» Рустам
Эксперты назвали ТОП-5 самых необычных
Ольга Сударкина продолжает приоткрывать
В РФ вступили в силу новые правила
Рыдающая Марина Африкантова
Из-за угрозы нападения инопланетян
Дегтерев: У туриста из группы Дятлова
В США считают, что беспилотник
Просмотреть все новости