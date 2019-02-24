В Интернет попали характеристики смартфона OnePlus 7
В Интернет попали характеристики, которыми будет обладать смартфон OnePlus 7. Появившееся информация говорит о том, что новинка получит изменения дизайна.
Данные, попавшие в Сеть еще до начала выставки Mobile World Congress – 2019, раскрыли пользователям сертификацию флагманской линии устройств. Изучив обнародованные характеристики эксперты сообщили: разработчики оснастили гаджет экраном Optic AMOLED Full HD+ с размером 6,5 дюймов и полным отсутствием каких-либо отверстий. Функционировать мобильный телефон будет на передовом чипе Snapdragon 855 в паре с оперативной памятью LPDDR4X на 6 гигабайт, а также возможностью расширить ее до 128 гигабайт. На потребительский рынок выйдет и ТОПовая версия устройства. Она получит больший запас памяти, процессор Snapdragon X55, и возможность подключения к Сети пятого поколения.
Все необходимые датчики и фронтальный модуль будут помещены на выдвижной панели. Селфи-камера получит разрешение на 16 мегапикселей. Основную двойную камеру, имеющую LED-вспышку, оснастят датчиками на 48 и 5 мегапикселей. В базовую комплектацию девайса войдет два слота для SIM-карт, USB Type-C-порт, гироскоп, электронный компас.
Официальная премьера OnePlus 7 запланирована на конец весны текущего года в рамках выставки MWC.
Данные, попавшие в Сеть еще до начала выставки Mobile World Congress – 2019, раскрыли пользователям сертификацию флагманской линии устройств. Изучив обнародованные характеристики эксперты сообщили: разработчики оснастили гаджет экраном Optic AMOLED Full HD+ с размером 6,5 дюймов и полным отсутствием каких-либо отверстий. Функционировать мобильный телефон будет на передовом чипе Snapdragon 855 в паре с оперативной памятью LPDDR4X на 6 гигабайт, а также возможностью расширить ее до 128 гигабайт. На потребительский рынок выйдет и ТОПовая версия устройства. Она получит больший запас памяти, процессор Snapdragon X55, и возможность подключения к Сети пятого поколения.
Все необходимые датчики и фронтальный модуль будут помещены на выдвижной панели. Селфи-камера получит разрешение на 16 мегапикселей. Основную двойную камеру, имеющую LED-вспышку, оснастят датчиками на 48 и 5 мегапикселей. В базовую комплектацию девайса войдет два слота для SIM-карт, USB Type-C-порт, гироскоп, электронный компас.
Официальная премьера OnePlus 7 запланирована на конец весны текущего года в рамках выставки MWC.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:07