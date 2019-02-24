Ольга Рапунцель опозорилась, подарив Дмитрию Дмитренко на 23 февраля воздушный шарик
Скандальная Ольга Рапунцель окончательно опозорилась на телестройке «Дом-2», подарив Дмитрию Дмитренко на 23 февраля воздушный шарик. Молодая мать считает, что даже после такого она всё ещё заслуживает новый мобильный телефон за 75 тысяч рублей.
Ольга Рапунцель никак не хочет успокаиваться по поводу не подаренных ей супругом подарков, а особенно её волнует, получит ли она такой желаемый телефон за 75 тысяч рублей. Впрочем теперь в этом усомнились даже зрители, которые наблюдали за позором девушки на 23 февраля, когда она подарила Дмитрию Дмитренко воздушный шарик.
Теперь сторонников у Ольги Рапунцель осталось ещё меньше, ведь молодая мать, требуя от супруга не только дорогих подарков, но и регулярных походов по хорошим ресторанам, показала, что не готова быть такой же щедрой с мужем. В Сети зрители назвали супругу Дмитрия Дмитренко самовлюблённой эгоисткой, которая считает, что весь мир вращается вокруг неё.
Ольга Рапунцель никак не хочет успокаиваться по поводу не подаренных ей супругом подарков, а особенно её волнует, получит ли она такой желаемый телефон за 75 тысяч рублей. Впрочем теперь в этом усомнились даже зрители, которые наблюдали за позором девушки на 23 февраля, когда она подарила Дмитрию Дмитренко воздушный шарик.
Теперь сторонников у Ольги Рапунцель осталось ещё меньше, ведь молодая мать, требуя от супруга не только дорогих подарков, но и регулярных походов по хорошим ресторанам, показала, что не готова быть такой же щедрой с мужем. В Сети зрители назвали супругу Дмитрия Дмитренко самовлюблённой эгоисткой, которая считает, что весь мир вращается вокруг неё.