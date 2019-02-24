Ольга Рапунцель опозорилась, подарив Дмитрию Дмитренко на 23 февраля воздушный шарик

Ольга Рапунцель никак не хочет успокаиваться по поводу не подаренных ей супругом подарков, а особенно её волнует, получит ли она такой желаемый телефон за 75 тысяч рублей. Впрочем теперь в этом усомнились даже зрители, которые наблюдали за позором девушки на 23 февраля, когда она подарила Дмитрию Дмитренко воздушный шарик.Теперь сторонников у Ольги Рапунцель осталось ещё меньше, ведь молодая мать, требуя от супруга не только дорогих подарков, но и регулярных походов по хорошим ресторанам, показала, что не готова быть такой же щедрой с мужем. В Сети зрители назвали супругу Дмитрия Дмитренко самовлюблённой эгоисткой, которая считает, что весь мир вращается вокруг неё.