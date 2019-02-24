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Певица Валерия поздравила Любовь Успенскую с 65-летием

Певица Валерия поздравила свою коллегу Любовь Успенскую с днем рождения. Отечественная артистка в это воскресенье, 24 февраля, празднует свое 65-летие.
Певица Валерия поздравила Любовь Успенскую с 65-летием

Свое поздравление в адрес Любови Успенской Валерия опубликовала в личном профиле в сети Instagram. Свою коллегу по цеху супруга Иосифа Пригожина назвала прекрасной и удивительной, пожелав ей счастья и жизни “на всю катушку”. Именинницу отечественная певица призвала продолжать творить и любить, пока поклонники и она в частности будут и дальше ею восхищаться. Сопроводила свои слова Валерия снимком, на котором позирует в обнимку с Успенской.

В комментариях многочисленные фолловеры страницы певицы присоединились к поздравлениям, желая имениннице много приятных вещей. Сама Любовь Успенская тоже поздравила себя с 65-летием постом в Instagram, заявив, что “страшненькая”, но хотя бы хорошо поет.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:00

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