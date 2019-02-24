Певица Валерия поздравила Любовь Успенскую с 65-летием

Свое поздравление в адрес Любови Успенской Валерия опубликовала в личном профиле в сети Instagram. Свою коллегу по цеху супруга Иосифа Пригожина назвала прекрасной и удивительной, пожелав ей счастья и жизни “на всю катушку”. Именинницу отечественная певица призвала продолжать творить и любить, пока поклонники и она в частности будут и дальше ею восхищаться. Сопроводила свои слова Валерия снимком, на котором позирует в обнимку с Успенской.В комментариях многочисленные фолловеры страницы певицы присоединились к поздравлениям, желая имениннице много приятных вещей. Сама Любовь Успенская тоже поздравила себя с 65-летием постом в Instagram, заявив, что “страшненькая”, но хотя бы хорошо поет.