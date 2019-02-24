Певицу Maruv могут лишить права представить Украину на «Евровидении-2019»





Вячеслав Кириленко - вице-премьер Украины, ранее заявлял, что страну на «Евровидении-2019» обязаны представлять только те артисты, которые не давали гастролей на территории Российской Федерации. Но как известно, певица Maruv планировала несколько выступлений в России, и это может стать поводом для отказа представлять Украину на международном конкурсе. Решение должно быть принято в течении 2-х суток.Певица Maruv стала финалистом отборочного тура на «Евровидении-2019». Исполнительница смогла одержать победу над дуэтом Anna-Maria, которых убрали из конкурса за то, что девушки отказались признать присоединение Крыма к составу России фактом агрессии со стороны этой страны.