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Певицу Maruv могут лишить права представить Украину на «Евровидении-2019»

На «Евровидении-2019» Украину должна представлять исполнительница Maruv, но ее выступление находится под вопросом. Александра Кольцова - член Национальной общественной теле и радио компании сообщила, что в течении 2-х суток будет принято решение по поводу участия певицы в песенном конкурсе.

Певицу Maruv могут лишить права представить Украину на «Евровидении-2019»

Вячеслав Кириленко - вице-премьер Украины, ранее заявлял, что страну на «Евровидении-2019» обязаны представлять только те артисты, которые не давали гастролей на территории Российской Федерации. Но как известно, певица Maruv планировала несколько выступлений в России, и это может стать поводом для отказа представлять Украину на международном конкурсе. Решение должно быть принято в течении 2-х суток.

Певицу Maruv могут лишить права представить Украину на «Евровидении-2019»

Певица Maruv стала финалистом отборочного тура на «Евровидении-2019». Исполнительница смогла одержать победу над дуэтом Anna-Maria, которых убрали из конкурса за то, что девушки отказались признать присоединение Крыма к составу России фактом агрессии со стороны этой страны.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:55

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