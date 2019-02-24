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Решившая сменить имидж Анастасия Волочкова сделала короткую стрижку

Отечественная балерина Анастасия Волочкова решила сменить имидж, решившись на короткую стрижку. О переменах во внешности звезда рассказала посредством поста в Instagram.
Решившая сменить имидж Анастасия Волочкова сделала короткую стрижку

Как отметила в подписи к посту Анастасия Волочкова, сменить имидж она решила в честь 23 февраля. На фото балерина позирует с более короткой, чем обычно, стрижкой. Звезда отказалась от привычного хвоста и оставила локоны распущенными. Знаменитость добавила, что ее возлюбленный оценил новый образ. Также автор публикации выразила восторг от того, что у нее есть человек, для которого хочется делать что-то приятное.

Возможность оставлять комментарии Анастасия Волочкова до сих пор не открыла, поэтому пользователи не смогли высказать своего мнения относительно смены образа балерины. Тем не менее, публикация успела собрать более 9 тысяч отметок “Мне нравится”. В последнее время балерина старается оздоровить свои волосы, ради чего ходит в салоны и на специальные процедуры.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:46

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