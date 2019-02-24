Эксперты назвали автомобили, которые быстро начинают ржаветь
Как известно, некоторые машины очень сильно склонны к коррозии, некоторые из них ржавеют уже спустя несколько лет использования. Специалисты решили составить список таких моделей.
Среди российских транспортных средств выделяется внедорожник «Патриот», поэтому покупателям рекомендуют провести полную антикоррозийную обработку как можно скорее. Если обратить внимание на зарубежные модели, то здесь первое место у Lifan X60 – транспортное средство даже бессмысленно подвергать дополнительной процедуре.
В Lada Granta с быстрой скоростью ржавеют детали подвески и оборудование в подкапотном пространстве, а вот у Renault Duster помимо этих проблем ещё и быстро коррозирует кузов. Заключительное место рейтинга занял бюджетный Geely Emgrand X7.
Среди российских транспортных средств выделяется внедорожник «Патриот», поэтому покупателям рекомендуют провести полную антикоррозийную обработку как можно скорее. Если обратить внимание на зарубежные модели, то здесь первое место у Lifan X60 – транспортное средство даже бессмысленно подвергать дополнительной процедуре.
В Lada Granta с быстрой скоростью ржавеют детали подвески и оборудование в подкапотном пространстве, а вот у Renault Duster помимо этих проблем ещё и быстро коррозирует кузов. Заключительное место рейтинга занял бюджетный Geely Emgrand X7.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:38