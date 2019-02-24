АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Неандертальцы могли вымереть из-за предрасположенности к кровосмешению
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Ольга Бузова на 23 февраля подарила коллегам дорогие подарки от Gucci

Ольга Бузова проявила фантазию на 23 февраля и подарила коллегам дорогие подарки от Gucci. Поклонники считают, что таким образом певица намекнула мужчинам на ответную щедрость к 8 марта.

Ольга Бузова на 23 февраля подарила коллегам дорогие подарки от Gucci


Учитывая тот факт, что официально Ольга Бузова пока не состоит ни с кем в отношениях, поздравлять на 23 февраля ей было некого. Певица нашла выход из ситуации и всё же заявилась с презентами к коллегам, а именно к своему концертному директору Араму Арчеру и пиар-агенту Антону Богуславскому.

Ольга Бузова на 23 февраля подарила коллегам дорогие подарки от Gucci


Мужчинам ведущая «Дома-2» подарила не какие-то безделушки, а проявила фантазию, и вручила каждому из них дорогие подарки от популярного бренда Gucci, опубликовав зачем-то эти кадры в своих Stories. Фанаты тут же решили, что таким образом Ольга Бузова мягко намекнула своим коллегам на приближающийся праздник 8 марта в надежде на ответную щедрость со стороны представителей сильной половины человечества.

Ольга Бузова на 23 февраля подарила коллегам дорогие подарки от Gucci


В отличие от Арама Арчера, Антон Богуславский показал своим подписчикам, что именно подарила ему Ольга Бузова в фирменном пакете Gucci — внутри оказалась футболка в стиле металлик, ориентировочная стоимость которой составляет около 27 тысяч рублей или 360 евро. Хейтеры уже обвинили ведущую «Дома-2» в пустой трате денег и меркантильности, считая, что исключительно будущий женский праздник и стал причиной вручения мужчинам откровенно дорогих подарков.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Меган Маркл собирается подать в суд на
Ученые: Привычка лгать способна
В Интернет попали характеристики
Ольга Сударкина выложила в Сеть
В ДТП с BMW на Невском проспекте в
Певица Валерия поздравила Любовь
Певицу Maruv могут лишить права
Решившая сменить имидж Анастасия
Ольга Рапунцель опозорилась, подарив
Эксперты назвали автомобили, которые
Светлана Бондарчук поделилась редким
В Японии роботы помогают людям найти
Певица Виктория Цыганова рассказала о
Ольга Бузова на 23 февраля подарила
История загадочной женщины-волка из
NASA показало снимок гравитационного
Ученые: График ночей императора Китая с
В 2019 году на рынок России может
Тюменский школьник на шоу «Голос.Дети»
Экс-участник «Дом-2» Антон Потапович
Алексей Панин поддержал слова актера
В Екатеринбурге между посетителями и
Будучи участником «Дом-2» Рустам
Эксперты назвали ТОП-5 самых необычных
Ольга Сударкина продолжает приоткрывать
В РФ вступили в силу новые правила
Рыдающая Марина Африкантова
Из-за угрозы нападения инопланетян
Дегтерев: У туриста из группы Дятлова
В США считают, что беспилотник
Просмотреть все новости