Ольга Бузова на 23 февраля подарила коллегам дорогие подарки от Gucci





Учитывая тот факт, что официально Ольга Бузова пока не состоит ни с кем в отношениях, поздравлять на 23 февраля ей было некого. Певица нашла выход из ситуации и всё же заявилась с презентами к коллегам, а именно к своему концертному директору Араму Арчеру и пиар-агенту Антону Богуславскому.Мужчинам ведущая «Дома-2» подарила не какие-то безделушки, а проявила фантазию, и вручила каждому из них дорогие подарки от популярного бренда Gucci, опубликовав зачем-то эти кадры в своих Stories. Фанаты тут же решили, что таким образом Ольга Бузова мягко намекнула своим коллегам на приближающийся праздник 8 марта в надежде на ответную щедрость со стороны представителей сильной половины человечества.В отличие от Арама Арчера, Антон Богуславский показал своим подписчикам, что именно подарила ему Ольга Бузова в фирменном пакете Gucci — внутри оказалась футболка в стиле металлик, ориентировочная стоимость которой составляет около 27 тысяч рублей или 360 евро. Хейтеры уже обвинили ведущую «Дома-2» в пустой трате денег и меркантильности, считая, что исключительно будущий женский праздник и стал причиной вручения мужчинам откровенно дорогих подарков.