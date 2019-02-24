Светлана Бондарчук поделилась редким снимком с матерью и сестрой

Светлана Бондарчук достаточно редко показывает поклонникам свою семью, поэтому фолловеры были рады новой публикации. На фото, выполненном в черно-белых тонах, ресторатор позирует со своими матерью и сестрой. В подписи к посту экс-супруга Федора Бондарчука коротко обозначила, кто представлен на снимке, сопроводив слова эмодзи в виде сердечка.В комментариях фолловеры отметили, что Светлана Бондарчук имеет внешнее сходство с родственницами. Кроме того, по мнению интернет-аудитории, все женщины на фото — красавицы, а их улыбки публике показались искренними. За непродолжительный срок оценить отметками "Мне нравится" запись на странице теледивы успели более 5 тысяч пользователей сервиса.