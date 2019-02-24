В Японии роботы помогают людям найти вторую половину





Перед тем, как принять участие в подобной встречи, человеку необходимо рассказать о себе роботу по методу анкетирования. Искусственный интеллект имеет ряд подготовленных вопросов, которые задает пользователю, а ответы «запоминает». После такой беседы, машины, которые собраны в виде зверей, ставятся на стол, за который садятся участники мероприятия. Потенциальная пара в течении всего времени свидания молчит. Диалог вместо них проводят механические помощники.Мнение людей по вопросу использования неодушевленных сводникам в таком деликатном деле разделились. Большое количество людей заинтересовались устройством и проявили желание использовать его работу на собственном опыте. Однако некоторые интернет-пользователи заявили, что нельзя доверять столь важный момент, как первое знакомство, роботам-посредникам. Они назвали разработку доказательством падения человеческой культуры на фоне технологического прогресса.