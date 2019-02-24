В Японии роботы помогают людям найти вторую половину
Компания из Японии Contents Innovation Program, которая занимается изготовление разного рода роботов, разработала специальный вид машин, помогающих местным жителям найти свою вторую половину. Новинка применяется во время, так называемых «быстрых свиданий» в Токио, как посредник между стеснительными людьми.
Перед тем, как принять участие в подобной встречи, человеку необходимо рассказать о себе роботу по методу анкетирования. Искусственный интеллект имеет ряд подготовленных вопросов, которые задает пользователю, а ответы «запоминает». После такой беседы, машины, которые собраны в виде зверей, ставятся на стол, за который садятся участники мероприятия. Потенциальная пара в течении всего времени свидания молчит. Диалог вместо них проводят механические помощники.
Мнение людей по вопросу использования неодушевленных сводникам в таком деликатном деле разделились. Большое количество людей заинтересовались устройством и проявили желание использовать его работу на собственном опыте. Однако некоторые интернет-пользователи заявили, что нельзя доверять столь важный момент, как первое знакомство, роботам-посредникам. Они назвали разработку доказательством падения человеческой культуры на фоне технологического прогресса.
Перед тем, как принять участие в подобной встречи, человеку необходимо рассказать о себе роботу по методу анкетирования. Искусственный интеллект имеет ряд подготовленных вопросов, которые задает пользователю, а ответы «запоминает». После такой беседы, машины, которые собраны в виде зверей, ставятся на стол, за который садятся участники мероприятия. Потенциальная пара в течении всего времени свидания молчит. Диалог вместо них проводят механические помощники.
Мнение людей по вопросу использования неодушевленных сводникам в таком деликатном деле разделились. Большое количество людей заинтересовались устройством и проявили желание использовать его работу на собственном опыте. Однако некоторые интернет-пользователи заявили, что нельзя доверять столь важный момент, как первое знакомство, роботам-посредникам. Они назвали разработку доказательством падения человеческой культуры на фоне технологического прогресса.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:24