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Певица Виктория Цыганова рассказала о любви к натуральному меху

Отечественная певица Виктория Цыганова рассказала о своей любви к натуральному меху. Дизайнер не готова отказаться от него даже несмотря на призывы со стороны защитников животных.
Певица Виктория Цыганова рассказала о любви к натуральному меху

Во время общения с представителями портала Teleprogramma.pro Виктория Цыганова отметила, что любит натуральный мех, поскольку он греет по-настоящему. Певица также является дизайнером и создает свои коллекции, активно используя такие украшения. Для нее последний является вдохновением, отчасти связывает это артистка с тем, что она с Дальнего Востока. До сих пор Цыганова поддерживает имеющие связь с убийством животных профессии, но только если речь идет о помощи для выживания в условиях холода, а не развлечении.
Певица Виктория Цыганова рассказала о любви к натуральному меху

Певица убеждена, что мех идет всем женщинам, особенно соболиный. Эко-мех знаменитость называет плохой альтернативой, считая, что он не греет так же хорошо, как настоящий. Движения по защите животных Цыганова воспринимает неоднозначно, поскольку ей кажется, что они против людей. Борьбу с мехом артистка называет попыткой лишить общество индивидуальности и сделать его безликим.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:16

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