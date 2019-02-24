Певица Виктория Цыганова рассказала о любви к натуральному меху





Во время общения с представителями портала Teleprogramma.pro Виктория Цыганова отметила, что любит натуральный мех, поскольку он греет по-настоящему. Певица также является дизайнером и создает свои коллекции, активно используя такие украшения. Для нее последний является вдохновением, отчасти связывает это артистка с тем, что она с Дальнего Востока. До сих пор Цыганова поддерживает имеющие связь с убийством животных профессии, но только если речь идет о помощи для выживания в условиях холода, а не развлечении.Певица убеждена, что мех идет всем женщинам, особенно соболиный. Эко-мех знаменитость называет плохой альтернативой, считая, что он не греет так же хорошо, как настоящий. Движения по защите животных Цыганова воспринимает неоднозначно, поскольку ей кажется, что они против людей. Борьбу с мехом артистка называет попыткой лишить общество индивидуальности и сделать его безликим.