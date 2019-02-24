История загадочной женщины-волка из Алабамы до сих пор волнует экспертов





Первые упоминания о женщине-волке возникли весной 1971 года, когда горожане массово обращались в полицию с заявлениями о странном существе. По их утверждениям, передняя часть последнего напоминала красивую девушку, задняя — волка, будучи покрытой шерстью. Натыкались на криптида преимущественно с наступлением темноты, всего в органах правопорядка зафиксировано не менее 50 тревожных звонков. Женщина-волк могла заходить на чужие участки, преследовать авто, но физического вреда никому из жителей Алабамы не наносила.На фоне встреч с женщиной-волком возникло множество слухов и легенд, одни называли ее странным видом оборотня, другие — перевертышем, нашлись даже те, кто считал незнакомку существом из параллельных миров. В архивах полиции штата сохранились реальные отчеты и обращения граждан, но многие считают, что история может являться “страшилкой”.