Экс-участник «Дом-2» Антон Потапович скучает по временам, когда Роман Третьяков стирал вещи Ольги Бузовой
Бывшая звезда телестройки «Дом-2» Антон Потапович заявил, что время от времени скучает по жизни в Периметре.
По словам телезнаменитости, он до сих пор хорошо помнит те времена, когда бывший возлюбленный новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой Роман Третьяков стирал ее наряды.
Не секрет, что в свое время Антон Потапович являлся одним из самых ярких участников «Дома-2», а многие девушки, которые появлялись в Периметре, просто-таки мечтали построить отношения именно с этим героем скандально-известного реалити-шоу.
Стоит напомнить, что Потапович встречался с самыми привлекательными проектными девушками – Аленой Водонаевой и Викторией Боней. Многие телезрители в те времена были уверены, что Антон, в конечном счете, свяжет свою жизнь с миром российского шоу-бизнеса, однако они ошиблись.
На данный момент экс-участник «Дома-2» является писателем и бизнесменом. Антон не смотрит свежие выпуски проекта, однако временами с ностальгией вспоминает те дни, которые ему довелось провести на Поляне.
На днях в Сети появилось очередное интервью с Потаповичем, в котором он признался, что сам не захотел связывать свою жизнь с русским шоу-бизнесом, так как для него популярность является очень тяжелым грузом.
Также Антон вспомнил о своих бывших коллегах по съемочной площадке, с некоторыми из которых он до сих пор поддерживает связь. Впрочем, больше всего звезда «Дома-2» скучает по той беззаботной жизни, когда Третьяков стирал вещи Бузовой, пишет StarHit.
По словам телезнаменитости, он до сих пор хорошо помнит те времена, когда бывший возлюбленный новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой Роман Третьяков стирал ее наряды.
Не секрет, что в свое время Антон Потапович являлся одним из самых ярких участников «Дома-2», а многие девушки, которые появлялись в Периметре, просто-таки мечтали построить отношения именно с этим героем скандально-известного реалити-шоу.
Стоит напомнить, что Потапович встречался с самыми привлекательными проектными девушками – Аленой Водонаевой и Викторией Боней. Многие телезрители в те времена были уверены, что Антон, в конечном счете, свяжет свою жизнь с миром российского шоу-бизнеса, однако они ошиблись.
На данный момент экс-участник «Дома-2» является писателем и бизнесменом. Антон не смотрит свежие выпуски проекта, однако временами с ностальгией вспоминает те дни, которые ему довелось провести на Поляне.
На днях в Сети появилось очередное интервью с Потаповичем, в котором он признался, что сам не захотел связывать свою жизнь с русским шоу-бизнесом, так как для него популярность является очень тяжелым грузом.
Также Антон вспомнил о своих бывших коллегах по съемочной площадке, с некоторыми из которых он до сих пор поддерживает связь. Впрочем, больше всего звезда «Дома-2» скучает по той беззаботной жизни, когда Третьяков стирал вещи Бузовой, пишет StarHit.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:39