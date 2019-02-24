АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Неандертальцы могли вымереть из-за предрасположенности к кровосмешению
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Экс-участник «Дом-2» Антон Потапович скучает по временам, когда Роман Третьяков стирал вещи Ольги Бузовой

Бывшая звезда телестройки «Дом-2» Антон Потапович заявил, что время от времени скучает по жизни в Периметре.

По словам телезнаменитости, он до сих пор хорошо помнит те времена, когда бывший возлюбленный новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой Роман Третьяков стирал ее наряды.

Экс-участник «Дом-2» Антон Потапович скучает по временам, когда Роман Третьяков стирал вещи Ольги Бузовой

Не секрет, что в свое время Антон Потапович являлся одним из самых ярких участников «Дома-2», а многие девушки, которые появлялись в Периметре, просто-таки мечтали построить отношения именно с этим героем скандально-известного реалити-шоу.

Стоит напомнить, что Потапович встречался с самыми привлекательными проектными девушками – Аленой Водонаевой и Викторией Боней. Многие телезрители в те времена были уверены, что Антон, в конечном счете, свяжет свою жизнь с миром российского шоу-бизнеса, однако они ошиблись.

Экс-участник «Дом-2» Антон Потапович скучает по временам, когда Роман Третьяков стирал вещи Ольги Бузовой

На данный момент экс-участник «Дома-2» является писателем и бизнесменом. Антон не смотрит свежие выпуски проекта, однако временами с ностальгией вспоминает те дни, которые ему довелось провести на Поляне.

На днях в Сети появилось очередное интервью с Потаповичем, в котором он признался, что сам не захотел связывать свою жизнь с русским шоу-бизнесом, так как для него популярность является очень тяжелым грузом.

Экс-участник «Дом-2» Антон Потапович скучает по временам, когда Роман Третьяков стирал вещи Ольги Бузовой

Также Антон вспомнил о своих бывших коллегах по съемочной площадке, с некоторыми из которых он до сих пор поддерживает связь. Впрочем, больше всего звезда «Дома-2» скучает по той беззаботной жизни, когда Третьяков стирал вещи Бузовой, пишет StarHit.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В 2019 году на рынок России может
Тюменский школьник на шоу «Голос.Дети»
Экс-участник «Дом-2» Антон Потапович
Алексей Панин поддержал слова актера
В Екатеринбурге между посетителями и
Будучи участником «Дом-2» Рустам
Эксперты назвали ТОП-5 самых необычных
Ольга Сударкина продолжает приоткрывать
В РФ вступили в силу новые правила
Рыдающая Марина Африкантова
Из-за угрозы нападения инопланетян
Дегтерев: У туриста из группы Дятлова
В США считают, что беспилотник
Ученые не отрицают существование жизни
Экс-возлюбленная рэпера Гуфа Яна
В Тюмени голый мужчина прибежал на
Звезда «Дом-2» Катя Колисниченко
Мать Николая Расторгуева пришла на его
Названы приложения для заботы о здоровье
Андрей Аршавин сводил младшего сына на
Ученые: Отсутствие удовольствия от
Семья популярной Виктории Бони живёт в
Новая Hyundai Sonata не получит
Ученые рассказали о странных методах
Милена Безбородова назвала Дмитрия
Филипп Киркоров рассказал о концерте с
Стилист Аллы Пугачевой рассказал о
Ученые: Использование смартфонов
Ольга Сударкина призналась, что
Дана Николенко намекнула, что может
Просмотреть все новости