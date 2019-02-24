NASA показало снимок гравитационного линзирования
Специалисты из NASA опубликовали полученные с помощью телескопа Hubble фотографии, на которых зафиксировано гравитационное линзирование. Данные снимки представители ведомства разместили в официальном микроблоге социальной сети Instagram.
Ученые объяснили подписчикам, что данный эффект получился в результате взаимодействия телескопа с объектами, которые находятся в космосе. В то время, когда какое-либо космическое тело, например, массивное скопление галактик, начинает искажать своим гравитационным полем пространство, свет исходящий от объектов, расположенных намного дальше, начинает передвигаться по путям, измененным и искривленным.
В центральной части фотоснимка, который опубликовали сотрудники NASA в Instagram, зафиксировано две доминирующие галактики эллиптической формы. Оба объекта имеют в своем окружении изогнутые полосы света, появившиеся в процессе линзирования.
Ученые объяснили подписчикам, что данный эффект получился в результате взаимодействия телескопа с объектами, которые находятся в космосе. В то время, когда какое-либо космическое тело, например, массивное скопление галактик, начинает искажать своим гравитационным полем пространство, свет исходящий от объектов, расположенных намного дальше, начинает передвигаться по путям, измененным и искривленным.
В центральной части фотоснимка, который опубликовали сотрудники NASA в Instagram, зафиксировано две доминирующие галактики эллиптической формы. Оба объекта имеют в своем окружении изогнутые полосы света, появившиеся в процессе линзирования.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:05