В Екатеринбурге между посетителями и охранниками гипермаркета в ТРЦ произошла драка





Согласно имеющимся сведениям, конфликт разгорелся в стенах гипермаркета “О’кей”. Сперва охрана и посетители начали беседовать на повышенных тонах, а затем стали пускать в ход кулаки. К драке подключаются другие сотрудники службы безопасности и очевидцы событий, пытаясь разнять нарушителей порядка. В полиции Екатеринбурга отметили, что им действительно поступило сообщение о драке в ТРЦ “Радуга Парк”, однако никто из участников стычки заявление в органы правопорядка не писал.Личности участников конфликта в гипермаркете на данный период времени устанавливаются, также проводится соответствующая проверка. Официального процессуального решения в связи со случившимся пока не принималось.