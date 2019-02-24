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В Екатеринбурге между посетителями и охранниками гипермаркета в ТРЦ произошла драка

В одном из работающих в ТРЦ гипермаркетов Екатеринбурга между охранниками и посетителями произошла драка. Видео с моментом потасовки было обнародовано на просторах “ВКонтакте”.
В Екатеринбурге между посетителями и охранниками гипермаркета в ТРЦ произошла драка

Согласно имеющимся сведениям, конфликт разгорелся в стенах гипермаркета “О’кей”. Сперва охрана и посетители начали беседовать на повышенных тонах, а затем стали пускать в ход кулаки. К драке подключаются другие сотрудники службы безопасности и очевидцы событий, пытаясь разнять нарушителей порядка. В полиции Екатеринбурга отметили, что им действительно поступило сообщение о драке в ТРЦ “Радуга Парк”, однако никто из участников стычки заявление в органы правопорядка не писал.

Личности участников конфликта в гипермаркете на данный период времени устанавливаются, также проводится соответствующая проверка. Официального процессуального решения в связи со случившимся пока не принималось.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:32

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