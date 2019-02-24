Будучи участником «Дом-2» Рустам Солнцев ненавидел Ольгу Бузову
Скандальный шоумен Рустам Солнцев признался, что во времена, когда он был участником «Дома-2», жутко ненавидел Ольгу Бузову. Сейчас экс-проектант относится к бессменной ведущей более лояльно и даже иногда поддерживает, но считает именно телестройку главной причиной её ошеломляющего успеха и карьеры.
Рустам Солнцев не так давно стал приглашённым гостем нового выпуска канала «Точки Nad И» на YouTube. Во время откровенной беседы шоумен вспомнил те времена, когда только пришёл на «Дом-2», рассказав, что с первых дней своего пребывания на периметре жутко возненавидел Ольгу Бузову. Его ужасал её внешний вид и не нравилась манера общения, но теперь, подытожил Солнцев, всё кардинально поменялось.
Сейчас скандальный экс-проектант нередко выражает собственную симпатию к прославившейся не только в родной России певице, а порой и заступается за неё перед публикой в периодически возникающих скандалах. Несмотря на убеждения в почти дружбе со звездой, Рустам Солнцев отмечает важность телестройки «Дом-2» в её жизни, без которой Ольга Бузова точно не добилась бы таких высот.
Рустам Солнцев не так давно стал приглашённым гостем нового выпуска канала «Точки Nad И» на YouTube. Во время откровенной беседы шоумен вспомнил те времена, когда только пришёл на «Дом-2», рассказав, что с первых дней своего пребывания на периметре жутко возненавидел Ольгу Бузову. Его ужасал её внешний вид и не нравилась манера общения, но теперь, подытожил Солнцев, всё кардинально поменялось.
Сейчас скандальный экс-проектант нередко выражает собственную симпатию к прославившейся не только в родной России певице, а порой и заступается за неё перед публикой в периодически возникающих скандалах. Несмотря на убеждения в почти дружбе со звездой, Рустам Солнцев отмечает важность телестройки «Дом-2» в её жизни, без которой Ольга Бузова точно не добилась бы таких высот.