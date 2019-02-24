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В 2019 году на рынок России может вернуться бренд Opel

Уже в 2019 году на территорию России может вернуться известный автомобильный бренд Opel. Немецкий производитель оставил отечественный рынок после имевшего место в 2014 году кризиса.
В 2019 году на рынок России может вернуться бренд Opel

По данным источников, возобновить продажи своей продукции в РФ Opel может уже весной этого года. Речь идет о возвращении только некоторых моделей. В частности, в дилерских центрах могут появиться минивэн Opel Zafira Life, а также фургон Vivaro. Причиной такого решения называют то, что с момента ухода бренда из России отечественный рынок успел стабилизироваться, и сейчас на нем наблюдается рост показателей.

Впрочем, некоторые считают, что все дело в покупке Opel концерном Groupe PSA. Последний на территории РФ реализует авто Peugeot и Citroën. Появление нового бренда позволит компании нарастить продажи в России. При этом, передает “Слово и Дело”, пока не ожидается возвращение некогда популярных моделей, среди которых Mokka и Astra.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:55

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