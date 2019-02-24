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Тюменский школьник на шоу «Голос.Дети» впечатлил Валерия Меладзе

Тюменский школьник на шоу «Голос.Дети» исполнил музыкальную композицию певца и пианиста Рэя Чарльза под названием «Hallelujah, I Love Her So». Своими вокальными данными Ислам Балкоев впечатлил Валерия Меладзе.

Тюменский школьник на шоу «Голос.Дети» впечатлил Валерия Меладзе

В 6 сезоне «Голос.Дети», на слепых прослушиваниях выступил тюменский школьник Ислам Балкоев. В качестве группы поддержки с мальчиком приехали 10 человек, как сообщил подросток - этого его близкие люди и творческая семья. Валерий Меладзе выразил свое сожаление по поводу того, что не увидел номер, приготовленный подростком полностью. Но при этом музыкант заметил, как близкие мальчика активно болели за кулисами. Светлана Лобода также отметила, что от группы поддержки тюменского школьника исходит огромный поток энергетики.


Ислам Балкоев приходил на слепое прослушивание 5 сезона «Голос.Дети». Но тогда подростку не удалось выступить, поскольку наставники набрали свои команды. Школьнику пришлось ждать целый год, чтобы выйти на сцену музыкального шоу и показать свой талант.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:46

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