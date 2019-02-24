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Ученые: График ночей императора Китая с наложницами был основан на формулах геометрической прогрессии

Жизнь императора Китая подчинялась математике, а его взаимодействие с наложницами основывалось на формулах геометрической прогрессии, как выяснили ученые. Для правителя составлялся специальный график.
Ученые: График ночей императора Китая с наложницами был основан на формулах геометрической прогрессии

Как отмечают специалисты, математики для владыки разработали график ночей, который базировался на цифрах и числах. В частности, каждая следующая группа наложниц втрое превосходила прежнюю непосредственно по численности. Как утверждает легенда, правителю за 15 ночей предстояло успеть провести время с 121 дамой из его гарема, куда входила как непосредственно императрица, так и рабыни. Сначала император ложился в постель с одной женщиной, затем их было три, после девять и по возрастанию.

Жители Древнего Китая следовали даосизму, и предполагалось: столь активный график сможет означать, что со всеми дамами высокого ранга из гарема император успеет побывать в интимной связи в полнолуние. В это период женская сила, известная как инь, находится на пике, что повышает шансы на рождение здорового потомства.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:00

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