Ольга Сударкина продолжает приоткрывать тайны нового шоу от «Дом-2» - «Спаси свою любовь»
В Интернете продолжают приоткрывать новые тайны о новом телепроекте от реалити-шоу «Дом-2» - «Спаси свою любовь».
По мнению многочисленных поклонников проекта, руководство «Дома-2» понапрасну гордо заявляет, что создали шоу, аналог которого российские телезрители еще не видели.
На днях бывшая участница «Дома-2» Ольга Сударкина вышла со своей странички в очередной прямой эфир, в котором она рассказала не только о поцелуе с Дмитрием Дмитренко, но и приоткрыла некоторые тайны нового телепроекта «Спаси свою любовь».
По словам Ольги, пары, которые пришли на реалити якобы спасать свою семью, появились на съемочной площадке только ради хайпа, а также ради бесплатных пластических операций, ведь не секрет, что руководство «Дома-2» не единожды оплачивало участницам операции по увеличению груди, изменению формы носа и т.д.
Также выяснилось, что ради рейтингов на съемочную площадку проекта «Спаси свою любовь» приглашали некоторых российских актеров, которые сначала согласились сняться в шоу, однако в последний момент передумали.
По мнению Ольги, многие из них поняли, что своим участием в реалити-шоу они могут «окончательно и бесповоротно испортить себе репутацию».
По мнению многочисленных поклонников проекта, руководство «Дома-2» понапрасну гордо заявляет, что создали шоу, аналог которого российские телезрители еще не видели.
На днях бывшая участница «Дома-2» Ольга Сударкина вышла со своей странички в очередной прямой эфир, в котором она рассказала не только о поцелуе с Дмитрием Дмитренко, но и приоткрыла некоторые тайны нового телепроекта «Спаси свою любовь».
По словам Ольги, пары, которые пришли на реалити якобы спасать свою семью, появились на съемочной площадке только ради хайпа, а также ради бесплатных пластических операций, ведь не секрет, что руководство «Дома-2» не единожды оплачивало участницам операции по увеличению груди, изменению формы носа и т.д.
«Участники «Спаси свою любовь» получают ничтожные гонорары за участие в проекте, поэтому многим из них предложили, в качестве бонусов пластические операции. Это же касается и некоторых ребят на Поляне. К примеру, Риты Ларченко», - отметила Сударкина.
Также выяснилось, что ради рейтингов на съемочную площадку проекта «Спаси свою любовь» приглашали некоторых российских актеров, которые сначала согласились сняться в шоу, однако в последний момент передумали.
По мнению Ольги, многие из них поняли, что своим участием в реалити-шоу они могут «окончательно и бесповоротно испортить себе репутацию».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:21