Ольга Сударкина продолжает приоткрывать тайны нового шоу от «Дом-2» - «Спаси свою любовь»

«Участники «Спаси свою любовь» получают ничтожные гонорары за участие в проекте, поэтому многим из них предложили, в качестве бонусов пластические операции. Это же касается и некоторых ребят на Поляне. К примеру, Риты Ларченко», - отметила Сударкина.



