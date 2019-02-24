Рыдающая Марина Африкантова пожаловалась Ольге Бузовой на оскорбление Капаклы без камер

Марина Африкантова, несмотря на то, что давно наладила понимание и гармонию в отношениях с Романом Капаклы, неожиданно для всех пожаловалась Ольге Бузовой, рассказав, как молодой человек оскорбляет её тогда, когда вокруг нет камер. Сам же будущий супруг участницы не считает свою шутку страшной или обидной, но перед второй половинкой решил всё же извиниться, дабы не провоцировать дальнейший конфликт.Многим стало интересно, почему же именно во время обсуждений на лобном месте Марина Африкантова решила высказать своё недовольство в адрес Капаклы, а не объяснила ему всё наедине, что было бы куда уместнее и лучше для пары. Вместо этого девушка всем рассказала, как обидно ей стало, когда возлюбленный посмеялся над её «старушечьей» шапкой.Несмотря на довольно странную обиду и рыдания Марины Африкантовой без веского повода, Роман Капаклы решил не усугублять ситуацию и сразу же спокойным тоном извинился перед ней. Проявившая женскую солидарность ведущая Ольга Бузова тоже поддержала девушку, тактично пристыдив участника за неосторожно сказанные слова.