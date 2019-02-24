АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Неандертальцы могли вымереть из-за предрасположенности к кровосмешению
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Эксперты назвали ТОП-5 самых необычных опций в современных авто

Большая часть транспортных средств имеют несколько вариантов базовых комплектаций, однако периодически встречаются совершенно необычные функций, которыми оснастили серийный выпуск машин разработчики. Эксперты составили список из пяти самых неординарных опций, которые получили современные автомобили.
Эксперты назвали ТОП-5 самых необычных опций в современных авто

Пятое место заняла машина по приготовлению кофе, которую установил производитель в авто Fiat 500L. Разработчик из Италии всегда удивляет потребителей интересным дизайном своих моделей. Одной из дополнительной функции, которую предлагают маркетологи бренда, стала установка в салоне небольшой кофе-машины. Она получает питание от прикуривателя и занимает совсем мало места.

На четвертой ступени ТОП-5 расположился британский автомобиль Mini Convertible, который получил от производителя функцию Openometer. Данная опция обойдется владельцу в крупную сумму, однако какой-либо практической пользы совершенно не несет. Она представляет собой счетчик, показывающий количество времени, которое крыша автомобиля была в сложенном виде.

Бронзу среди самых необычных опций получило транспортное средство компании Volvo S80 и ее датчик фиксирующий сердцебиение вора, который завладел управлением автомобиля. Данная функция, ожидаемая от представителей шведского бренда, которые всегда проявляли заботу касательно сохранности и целостности своих моделей. Индикатор, встроенный в брелок на ключах, сообщает владельцу, что в машину проник посторонний, у которого учащенно бьется сердце.

На втором месте списка, по мнению экспертов, оказался автомобиль Porsche 911, получивший кожаную отделку воздуховодов. Дизайнеры компании предлагают пользователям приобрести возможность покрыть кожей дефлекторы вентиляции и отопления.

Лидерская позиция ТОП-5 самых необычных опций досталась Tesla Model S/X, которая имеет защиту от биологического оружия. Она способна защитить пассажиров от влияния радиоактивных осадков, ядовитых газов и вирусных болезней. Производитель уверяет, что встроенный в автомобиль очиститель воздуха Bioweapon Defence Mode намного эффективнее, чем какая-либо другая подобная система.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В 2019 году на рынок России может
Тюменский школьник на шоу «Голос.Дети»
Экс-участник «Дом-2» Антон Потапович
Алексей Панин поддержал слова актера
В Екатеринбурге между посетителями и
Будучи участником «Дом-2» Рустам
Эксперты назвали ТОП-5 самых необычных
Ольга Сударкина продолжает приоткрывать
В РФ вступили в силу новые правила
Рыдающая Марина Африкантова
Из-за угрозы нападения инопланетян
Дегтерев: У туриста из группы Дятлова
В США считают, что беспилотник
Ученые не отрицают существование жизни
Экс-возлюбленная рэпера Гуфа Яна
В Тюмени голый мужчина прибежал на
Звезда «Дом-2» Катя Колисниченко
Мать Николая Расторгуева пришла на его
Названы приложения для заботы о здоровье
Андрей Аршавин сводил младшего сына на
Ученые: Отсутствие удовольствия от
Семья популярной Виктории Бони живёт в
Новая Hyundai Sonata не получит
Ученые рассказали о странных методах
Милена Безбородова назвала Дмитрия
Филипп Киркоров рассказал о концерте с
Стилист Аллы Пугачевой рассказал о
Ученые: Использование смартфонов
Ольга Сударкина призналась, что
Дана Николенко намекнула, что может
Просмотреть все новости