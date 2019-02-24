Эксперты назвали ТОП-5 самых необычных опций в современных авто
Большая часть транспортных средств имеют несколько вариантов базовых комплектаций, однако периодически встречаются совершенно необычные функций, которыми оснастили серийный выпуск машин разработчики. Эксперты составили список из пяти самых неординарных опций, которые получили современные автомобили.
Пятое место заняла машина по приготовлению кофе, которую установил производитель в авто Fiat 500L. Разработчик из Италии всегда удивляет потребителей интересным дизайном своих моделей. Одной из дополнительной функции, которую предлагают маркетологи бренда, стала установка в салоне небольшой кофе-машины. Она получает питание от прикуривателя и занимает совсем мало места.
На четвертой ступени ТОП-5 расположился британский автомобиль Mini Convertible, который получил от производителя функцию Openometer. Данная опция обойдется владельцу в крупную сумму, однако какой-либо практической пользы совершенно не несет. Она представляет собой счетчик, показывающий количество времени, которое крыша автомобиля была в сложенном виде.
Бронзу среди самых необычных опций получило транспортное средство компании Volvo S80 и ее датчик фиксирующий сердцебиение вора, который завладел управлением автомобиля. Данная функция, ожидаемая от представителей шведского бренда, которые всегда проявляли заботу касательно сохранности и целостности своих моделей. Индикатор, встроенный в брелок на ключах, сообщает владельцу, что в машину проник посторонний, у которого учащенно бьется сердце.
На втором месте списка, по мнению экспертов, оказался автомобиль Porsche 911, получивший кожаную отделку воздуховодов. Дизайнеры компании предлагают пользователям приобрести возможность покрыть кожей дефлекторы вентиляции и отопления.
Лидерская позиция ТОП-5 самых необычных опций досталась Tesla Model S/X, которая имеет защиту от биологического оружия. Она способна защитить пассажиров от влияния радиоактивных осадков, ядовитых газов и вирусных болезней. Производитель уверяет, что встроенный в автомобиль очиститель воздуха Bioweapon Defence Mode намного эффективнее, чем какая-либо другая подобная система.
Пятое место заняла машина по приготовлению кофе, которую установил производитель в авто Fiat 500L. Разработчик из Италии всегда удивляет потребителей интересным дизайном своих моделей. Одной из дополнительной функции, которую предлагают маркетологи бренда, стала установка в салоне небольшой кофе-машины. Она получает питание от прикуривателя и занимает совсем мало места.
На четвертой ступени ТОП-5 расположился британский автомобиль Mini Convertible, который получил от производителя функцию Openometer. Данная опция обойдется владельцу в крупную сумму, однако какой-либо практической пользы совершенно не несет. Она представляет собой счетчик, показывающий количество времени, которое крыша автомобиля была в сложенном виде.
Бронзу среди самых необычных опций получило транспортное средство компании Volvo S80 и ее датчик фиксирующий сердцебиение вора, который завладел управлением автомобиля. Данная функция, ожидаемая от представителей шведского бренда, которые всегда проявляли заботу касательно сохранности и целостности своих моделей. Индикатор, встроенный в брелок на ключах, сообщает владельцу, что в машину проник посторонний, у которого учащенно бьется сердце.
На втором месте списка, по мнению экспертов, оказался автомобиль Porsche 911, получивший кожаную отделку воздуховодов. Дизайнеры компании предлагают пользователям приобрести возможность покрыть кожей дефлекторы вентиляции и отопления.
Лидерская позиция ТОП-5 самых необычных опций досталась Tesla Model S/X, которая имеет защиту от биологического оружия. Она способна защитить пассажиров от влияния радиоактивных осадков, ядовитых газов и вирусных болезней. Производитель уверяет, что встроенный в автомобиль очиститель воздуха Bioweapon Defence Mode намного эффективнее, чем какая-либо другая подобная система.
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:25