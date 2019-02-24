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Алексей Панин поддержал слова актера Алексея Серебрякова о “псевдопатриотизме”

Алексей Панин высказался о поддержке в адрес заявлений отечественного актера Алексея Серебрякова о “псевдопатриотизме”. По мнению звезды ленты “Жмурики”, его коллега все сказал правильно.
Алексей Панин поддержал слова актера Алексея Серебрякова о “псевдопатриотизме”

Недавно Алексей Серебряков открыто обвинил РФ в “развязывании войн” в ряде государств, в том числе в Украине. По мнению артиста, власти государства намеренно пытаются переписать историю, а среди граждан процветает “псевдопатриотизм”. Соответствующие слова прозвучали в рамках проходившего в Лондоне форума, а поддержать коллегу решил Алексей Панин.
Алексей Панин поддержал слова актера Алексея Серебрякова о “псевдопатриотизме”

Общаясь с представителями ТВЦ, актер отметил, что его коллега все сказал верно, понимать его высказывания должен каждый имеющий здравое мышление индивид. Также артист подчеркнул, что так совпало, что мнение артиста практически полностью совпадает с той позицией, которой придерживается он сам. При этом многие звезды из РФ слова Серебрякова раскритиковали.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:37

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