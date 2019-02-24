Экс-возлюбленная рэпера Гуфа Яна Шевцова попала в больницу





Яна Шевцова, являющаяся в прошлом участницей скандальной телестройки «Дом-2», а также экс-возлюбленной рэпера Гуфа, не перестаёт искать способы привлечь к себе внимание публики. Ранее девушка сообщала о том, что повторно беременна от исполнителя, а теперь заявила, что попала в больницу, где лежит якобы на сохранении.Со слов самой Шевцовой, находясь в интересном положении, она сдавала плановые анализы, которые насторожили врачей. Именно поэтому как минимум неделю ей придётся провести в медицинском учреждении. Также девушка написала в Instagram, что с Гуфом сейчас связь не поддерживает и даже заблокировала его в социальных сетях.Реакция пользователей Сети на такие заявления якобы беременной экс-возлюбленной Гуфа оказалась не совсем такой, как хотелось бы. Многие в комментариях попросили девушку прекратить обманывать публику и себя саму, ведь её ложь по поводу интересного положения уже была разоблачена в программе «На самом деле».