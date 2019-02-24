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Экс-возлюбленная рэпера Гуфа Яна Шевцова попала в больницу

Экс-возлюбленная рэпера Гуфа Яна Шевцова сообщила подписчикам в Instagram о том, что попала в больницу. Со слов якобы беременной девушки, результаты её анализов насторожили врачей, а потому ближайшую неделю она проведёт под наблюдением в стационаре.

Экс-возлюбленная рэпера Гуфа Яна Шевцова попала в больницу


Яна Шевцова, являющаяся в прошлом участницей скандальной телестройки «Дом-2», а также экс-возлюбленной рэпера Гуфа, не перестаёт искать способы привлечь к себе внимание публики. Ранее девушка сообщала о том, что повторно беременна от исполнителя, а теперь заявила, что попала в больницу, где лежит якобы на сохранении.

Экс-возлюбленная рэпера Гуфа Яна Шевцова попала в больницу


Со слов самой Шевцовой, находясь в интересном положении, она сдавала плановые анализы, которые насторожили врачей. Именно поэтому как минимум неделю ей придётся провести в медицинском учреждении. Также девушка написала в Instagram, что с Гуфом сейчас связь не поддерживает и даже заблокировала его в социальных сетях.

Экс-возлюбленная рэпера Гуфа Яна Шевцова попала в больницу


Реакция пользователей Сети на такие заявления якобы беременной экс-возлюбленной Гуфа оказалась не совсем такой, как хотелось бы. Многие в комментариях попросили девушку прекратить обманывать публику и себя саму, ведь её ложь по поводу интересного положения уже была разоблачена в программе «На самом деле».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:52

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