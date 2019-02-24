Звезда «Дом-2» Катя Колисниченко боится, что увеличившаяся грудь во время беременности «растянет» ей кожу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко призналась, что ее увеличившаяся грудь не дает ей спокойно наслаждаться беременностью.
По словам Екатерины, она с ужасом представляет, как будет кормить будущего малыша грудью.
Не секрет, что Колисниченко-младшая примерно 2 года назад перенесла операцию по увеличению груди. Тогда телезнаменитость утверждала, что давно мечтала о красивой фигуре, поэтому и решила лечь на стол пластического хирурга.
На прошлой неделе Екатерина призналась, что ждет малыша. Для звезды «Дома-2» в ее 30 лет это первая беременность, однако девушка по-прежнему заявляет, что ничуть не жалеет о своем решении немного повременить с детьми.
На днях младшая сестра Юлии Салибековой разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором рассказала подписчикам, что на данный момент самую большую неприятность ей составляет не лишний вес, а ее увеличившаяся грудь.
Дело в том, что грудь Екатерины из-за интересного положения увеличилась на несколько размеров. По словам будущей мамочки, она очень переживает из-за того, что грудь может «растянуть» ей кожу.
Также Екатерина пожаловалась поклонникам на жуткую боль в «сосках», которые стали очень чувствительными и тоже увеличились в размерах.
По словам Екатерины, она с ужасом представляет, как будет кормить будущего малыша грудью.
Не секрет, что Колисниченко-младшая примерно 2 года назад перенесла операцию по увеличению груди. Тогда телезнаменитость утверждала, что давно мечтала о красивой фигуре, поэтому и решила лечь на стол пластического хирурга.
На прошлой неделе Екатерина призналась, что ждет малыша. Для звезды «Дома-2» в ее 30 лет это первая беременность, однако девушка по-прежнему заявляет, что ничуть не жалеет о своем решении немного повременить с детьми.
На днях младшая сестра Юлии Салибековой разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором рассказала подписчикам, что на данный момент самую большую неприятность ей составляет не лишний вес, а ее увеличившаяся грудь.
Дело в том, что грудь Екатерины из-за интересного положения увеличилась на несколько размеров. По словам будущей мамочки, она очень переживает из-за того, что грудь может «растянуть» ей кожу.
«Если честно, мне не нравятся эти изменения - они приносят мне дискомфорт, я боюсь..», - отметила Колисниченко-младшая в личном инста-блоге.
Также Екатерина пожаловалась поклонникам на жуткую боль в «сосках», которые стали очень чувствительными и тоже увеличились в размерах.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:49