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Звезда «Дом-2» Катя Колисниченко боится, что увеличившаяся грудь во время беременности «растянет» ей кожу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко призналась, что ее увеличившаяся грудь не дает ей спокойно наслаждаться беременностью.

По словам Екатерины, она с ужасом представляет, как будет кормить будущего малыша грудью.

Звезда «Дом-2» Катя Колисниченко боится, что увеличившаяся грудь во время беременности «растянет» ей кожу

Не секрет, что Колисниченко-младшая примерно 2 года назад перенесла операцию по увеличению груди. Тогда телезнаменитость утверждала, что давно мечтала о красивой фигуре, поэтому и решила лечь на стол пластического хирурга.

На прошлой неделе Екатерина призналась, что ждет малыша. Для звезды «Дома-2» в ее 30 лет это первая беременность, однако девушка по-прежнему заявляет, что ничуть не жалеет о своем решении немного повременить с детьми.

На днях младшая сестра Юлии Салибековой разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором рассказала подписчикам, что на данный момент самую большую неприятность ей составляет не лишний вес, а ее увеличившаяся грудь.

Звезда «Дом-2» Катя Колисниченко боится, что увеличившаяся грудь во время беременности «растянет» ей кожу

Дело в том, что грудь Екатерины из-за интересного положения увеличилась на несколько размеров. По словам будущей мамочки, она очень переживает из-за того, что грудь может «растянуть» ей кожу.

«Если честно, мне не нравятся эти изменения - они приносят мне дискомфорт, я боюсь..», - отметила Колисниченко-младшая в личном инста-блоге.

Также Екатерина пожаловалась поклонникам на жуткую боль в «сосках», которые стали очень чувствительными и тоже увеличились в размерах.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:49

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