В РФ вступили в силу новые правила посадки в самолет
Несколько часов назад вступил в силу приказ Министерства транспорта РФ, касаемо новых правил посадки в самолёт. Теперь пассажиры отечественных аэропортов будут проходить на борт самолётов с помощью электронного посадочного талона.
Нововведение коснётся тех людей, которые самостоятельно пройдут онлайн-регистрацию, а затем получат электронный талон, с помощью которого можно перейти в стерильную зону аэропорта. Тем не менее, он всё ещё может быть получен у представителя авиакомпании. Сотрудники «Шереметьево» отметили, что в воздушной гавани уже готовы к процессу по обслуживанию клиентов по электронному талону, однако дата окончательного запуска соответствующего сервиса не названа.
В «Домодево» также заканчивают последние приготовления к новому обслуживанию клиентов, равно как и в остальных аэропортах Москвы. Стоит напомнить, что благодаря данному нововведению удастся ускорить процесс регистрации на рейс.
Нововведение коснётся тех людей, которые самостоятельно пройдут онлайн-регистрацию, а затем получат электронный талон, с помощью которого можно перейти в стерильную зону аэропорта. Тем не менее, он всё ещё может быть получен у представителя авиакомпании. Сотрудники «Шереметьево» отметили, что в воздушной гавани уже готовы к процессу по обслуживанию клиентов по электронному талону, однако дата окончательного запуска соответствующего сервиса не названа.
В «Домодево» также заканчивают последние приготовления к новому обслуживанию клиентов, равно как и в остальных аэропортах Москвы. Стоит напомнить, что благодаря данному нововведению удастся ускорить процесс регистрации на рейс.
Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:16