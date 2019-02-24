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В РФ вступили в силу новые правила посадки в самолет

Несколько часов назад вступил в силу приказ Министерства транспорта РФ, касаемо новых правил посадки в самолёт. Теперь пассажиры отечественных аэропортов будут проходить на борт самолётов с помощью электронного посадочного талона.
В РФ вступили в силу новые правила посадки в самолет

Нововведение коснётся тех людей, которые самостоятельно пройдут онлайн-регистрацию, а затем получат электронный талон, с помощью которого можно перейти в стерильную зону аэропорта. Тем не менее, он всё ещё может быть получен у представителя авиакомпании. Сотрудники «Шереметьево» отметили, что в воздушной гавани уже готовы к процессу по обслуживанию клиентов по электронному талону, однако дата окончательного запуска соответствующего сервиса не названа.

В «Домодево» также заканчивают последние приготовления к новому обслуживанию клиентов, равно как и в остальных аэропортах Москвы. Стоит напомнить, что благодаря данному нововведению удастся ускорить процесс регистрации на рейс.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:16

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