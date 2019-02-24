В РФ вступили в силу новые правила посадки в самолет





Нововведение коснётся тех людей, которые самостоятельно пройдут онлайн-регистрацию, а затем получат электронный талон, с помощью которого можно перейти в стерильную зону аэропорта. Тем не менее, он всё ещё может быть получен у представителя авиакомпании. Сотрудники «Шереметьево» отметили, что в воздушной гавани уже готовы к процессу по обслуживанию клиентов по электронному талону, однако дата окончательного запуска соответствующего сервиса не названа.В «Домодево» также заканчивают последние приготовления к новому обслуживанию клиентов, равно как и в остальных аэропортах Москвы. Стоит напомнить, что благодаря данному нововведению удастся ускорить процесс регистрации на рейс.