В Тюмени голый мужчина прибежал на автозаправку





В Тюмени голого молодого человека зафиксировали камеры наблюдения, которые расположены на одной из автозаправок. Позже данные кадры были опубликованы в местном сообществе в социальной сети "ВКонтакте". Пользователь, показавший видео, сообщил, что предлагал мужчине пройти внутрь заправки, чтобы погреться и дождаться карету скорой помощь. Но тот ответил отказом, после чего продолжил бегать и прыгать, чтобы не замерзнуть.Также автор ролика рассказал, что начал спрашивать у молодого человека, как он оказался в такой ситуации. Тот ответил, что пришел к своей возлюбленной, но в самый разгар страстей домой вернулся ее муж. Мужчина убежал, а вся его одежда осталась дома у любовницы. Но сам пользователь Сети уверен, что голый местный житель находился под действием запрещенных препаратов.