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В Тюмени голый мужчина прибежал на автозаправку

Накануне в Тюмени голый мужчина прибежал на автозаправку. Местный житель интенсивно двигался, чтобы не замерзнуть, и попросил вызвать ему карету скорой помощи.

В Тюмени голый мужчина прибежал на автозаправку

В Тюмени голого молодого человека зафиксировали камеры наблюдения, которые расположены на одной из автозаправок. Позже данные кадры были опубликованы в местном сообществе в социальной сети "ВКонтакте". Пользователь, показавший видео, сообщил, что предлагал мужчине пройти внутрь заправки, чтобы погреться и дождаться карету скорой помощь. Но тот ответил отказом, после чего продолжил бегать и прыгать, чтобы не замерзнуть.

Также автор ролика рассказал, что начал спрашивать у молодого человека, как он оказался в такой ситуации. Тот ответил, что пришел к своей возлюбленной, но в самый разгар страстей домой вернулся ее муж. Мужчина убежал, а вся его одежда осталась дома у любовницы. Но сам пользователь Сети уверен, что голый местный житель находился под действием запрещенных препаратов.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:51

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