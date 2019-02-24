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Дегтерев: У туриста из группы Дятлова имелся потерянный брат-нацист

У Семена Золотарева, члена погибшей в 1959 году группы Дятлова, может иметься потерянный брат-нацист. Соответствующее предположение озвучил исследователь Валентин Дегтерев.
Дегтерев: У туриста из группы Дятлова имелся потерянный брат-нацист

Свои выводы эксперт сделал после изучения снимков и записей в дневнике, сделанных во время похода. В частности, когда группа заходит в одно из поселений на Северном Урале, поведение Золотарева становится странным. Он ни с кем не контактирует, а если кто-то пытается снять его на камеру, прячет лицо за капюшоном. При этом рядом с мужчиной все время остается один местный житель, речь идет о крупном парне с усами, с которым член группы Дятлова прощается перед уходом.

Дегтерев предполагает, что незнакомец может в действительности являться братом Золотарева Николаем, пропавшим еще до похода. В свое время он служил в рядах СС у гитлеровцев. Эксперт не исключает, что Семен получил от родственника письмо и решил примкнуть к группе Дятлова, заранее зная маршрут.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:04

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