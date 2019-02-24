В США считают, что беспилотник «Калашникова» может изменить мир





В своей статье они сравнили потенциальное влияние российского беспилотного летательного аппарата с АК-47, который до сих пор считается «очень мощным оружием». БПЛА, разработанный «Калашниковым» легко используемый, эффективный и недорогой. С его помощью появится возможность для нанесения ударов с повышенной степенью точности. По сути, у него сейчас нет аналогов в мире, лишь американские наработки способны сравняться с российской.Стоит напомнить, что «Куб-БЛА» впервые показали в рамках выставки вооружений IDEX 2019. Аппарат развивает скорость свыше 125 км/час, совершая при этом даже получасовые автономные полёты.