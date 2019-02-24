В США считают, что беспилотник «Калашникова» может изменить мир
По мнению редакторов зарубежного издания The Washington Post, новому беспилотнику «Куб-БЛА» российского концерна «Калашников» по силам поменять расклад сил в мире так же, как и легендарному автомату АК-47. Вполне возможно, что эти устройства «изменят характер будущих войн», подчеркнули эксперты.
В своей статье они сравнили потенциальное влияние российского беспилотного летательного аппарата с АК-47, который до сих пор считается «очень мощным оружием». БПЛА, разработанный «Калашниковым» легко используемый, эффективный и недорогой. С его помощью появится возможность для нанесения ударов с повышенной степенью точности. По сути, у него сейчас нет аналогов в мире, лишь американские наработки способны сравняться с российской.
Стоит напомнить, что «Куб-БЛА» впервые показали в рамках выставки вооружений IDEX 2019. Аппарат развивает скорость свыше 125 км/час, совершая при этом даже получасовые автономные полёты.
В своей статье они сравнили потенциальное влияние российского беспилотного летательного аппарата с АК-47, который до сих пор считается «очень мощным оружием». БПЛА, разработанный «Калашниковым» легко используемый, эффективный и недорогой. С его помощью появится возможность для нанесения ударов с повышенной степенью точности. По сути, у него сейчас нет аналогов в мире, лишь американские наработки способны сравняться с российской.
Стоит напомнить, что «Куб-БЛА» впервые показали в рамках выставки вооружений IDEX 2019. Аппарат развивает скорость свыше 125 км/час, совершая при этом даже получасовые автономные полёты.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:00