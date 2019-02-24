Семья популярной Виктории Бони живёт в нищете





Не так давно Виктория Боня опозорилась во время отдыха в Таиланде, когда 6-летняя дочь на видео случайно выдала, что они с матерью не живут в дорогом отеле, которым хвастается звезда. Теперь же в Сети стали появляться новые слухи, касающиеся не только материального состояния самой экс-участницы «Дома-2», но также и её родственников.Согласно неподтверждённой пока информации, семья Виктории Бони живёт в самой настоящей нищете. Мать и сестра отдыхающей на курортах знаменитости не вылезают из долгов, находясь уже довольно долгое время в затруднительном положении.Саму же Викторию Боню после таких комментариев раскритиковали, заявив, что она умеет демонстрировать лишь иллюзию роскошной жизни, а на деле не может даже поддержать родных, нуждающихся в помощи. Впрочем многие фолловеры пророчат экс-звезде «Дома-2» в ближайшем будущем такую же участь, как и у матери с сестрой, ведь ей 40, а богатые любовники обычно обращают внимание на тех, кто помоложе.