АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Неандертальцы могли вымереть из-за предрасположенности к кровосмешению
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Семья популярной Виктории Бони живёт в нищете

В Сети появились слухи о том, что семья популярной ведущей и модели Виктории Бони живёт в нищете. Согласно заявлениям одного из пользователей, родные мать и сестра знаменитости не вылезают из долгов уже очень долгое время.

Семья популярной Виктории Бони живёт в нищете


Не так давно Виктория Боня опозорилась во время отдыха в Таиланде, когда 6-летняя дочь на видео случайно выдала, что они с матерью не живут в дорогом отеле, которым хвастается звезда. Теперь же в Сети стали появляться новые слухи, касающиеся не только материального состояния самой экс-участницы «Дома-2», но также и её родственников.

Семья популярной Виктории Бони живёт в нищете


Согласно неподтверждённой пока информации, семья Виктории Бони живёт в самой настоящей нищете. Мать и сестра отдыхающей на курортах знаменитости не вылезают из долгов, находясь уже довольно долгое время в затруднительном положении.

Семья популярной Виктории Бони живёт в нищете


Саму же Викторию Боню после таких комментариев раскритиковали, заявив, что она умеет демонстрировать лишь иллюзию роскошной жизни, а на деле не может даже поддержать родных, нуждающихся в помощи. Впрочем многие фолловеры пророчат экс-звезде «Дома-2» в ближайшем будущем такую же участь, как и у матери с сестрой, ведь ей 40, а богатые любовники обычно обращают внимание на тех, кто помоложе.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Отсутствие удовольствия от
Семья популярной Виктории Бони живёт в
Новая Hyundai Sonata не получит
Ученые рассказали о странных методах
Милена Безбородова назвала Дмитрия
Филипп Киркоров рассказал о концерте с
Стилист Аллы Пугачевой рассказал о
Ученые: Использование смартфонов
Ольга Сударкина призналась, что
Дана Николенко намекнула, что может
Эксперты называют Porsche Taycan Sport
Певица Любовь Успенская отмечает свое
Илья Яббаров наладил тёплые отношения с
Ким Кардашьян кардинально сменила имидж
Звезда «Дом-2» Тата Абрамсон очень
Отец Децла поделился сделанным в 1996
Выложенные спиралью скелеты в Мексике
Муж Собчак Максим Виторган показал, как
Полина Гагарина сильно устает из-за
Протесты в Марокко могут повлиять на
В США во время прямой трансляции канала
Основатель Sports.ru Станислав Гридасов
Экс-участница «Дом-2» Екатерина
Состояние госпитализированного
Звезду «Дом-2» Олесю Лисовскую
В США скончался 30-летний внук актера
Ученые: Цвет мочи указывает на проблемы
В Великобритании создающий облачные
Украинская песня группы Каzka “Плакала”
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных
Просмотреть все новости