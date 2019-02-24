Мать Николая Расторгуева пришла на его концерт в "Крокус"

Недавно Николай Расторгуев отмечал свой 62-ой день рождения. В честь этого праздника в "Крокусе" прошел концерт легендарной группы "Любэ". Несколько часов назад певец поделился с преданными поклонниками в Instagram новым фото. На снимке запечатлены Николай Расторгуев и его родительница с огромным букетом красных роз. В комментарии к посту музыкант сообщил, что на концерт пришла его мать.Подписчики знаменитости написали: "Какие вы НАСТОЯЩИЕ!!", "Николай, здоровья Вам и маме. Спасибо ей за такого сына!", "Спасибо вам за ваше творчество, любимая группа с детства!", "С днем рождения!! Всего самого лучшего!", "Классная фотография! С праздником вас, и вашу семью!", "Вы очень похожи на маму)". Всего за несколько часов новый пост Николая Расторгуева набрал множество отметок "Мне нравится".