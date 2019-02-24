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Мать Николая Расторгуева пришла на его концерт в "Крокус"

На своей странице в Instagram Николай Расторгуев опубликовал новый пост. Известный исполнитель рассказал подписчикам, что на концерт в "Крокус" пришла его мать.

Мать Николая Расторгуева пришла на его концерт в "Крокус"

Недавно Николай Расторгуев отмечал свой 62-ой день рождения. В честь этого праздника в "Крокусе" прошел концерт легендарной группы "Любэ". Несколько часов назад певец поделился с преданными поклонниками в Instagram новым фото. На снимке запечатлены Николай Расторгуев и его родительница с огромным букетом красных роз. В комментарии к посту музыкант сообщил, что на концерт пришла его мать.

Мать Николая Расторгуева пришла на его концерт в "Крокус"

Подписчики знаменитости написали: "Какие вы НАСТОЯЩИЕ!!", "Николай, здоровья Вам и маме. Спасибо ей за такого сына!", "Спасибо вам за ваше творчество, любимая группа с детства!", "С днем рождения!! Всего самого лучшего!", "Классная фотография! С праздником вас, и вашу семью!", "Вы очень похожи на маму)". Всего за несколько часов новый пост Николая Расторгуева набрал множество отметок "Мне нравится".



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:46

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