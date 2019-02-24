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Андрей Аршавин сводил младшего сына на “Кубок легенд”

Отечественный футболист Андрей Аршавин сводил своего младшего сына на “Кубок легенд”. Видеозапись совместного времяпрепровождения спортсмен показал поклонникам в сети Instagram.
Андрей Аршавин сводил младшего сына на “Кубок легенд”

Несколько месяцев назад Андрей Аршавин принял решение оставить футбол в качестве игрока, примерив на себя роль комментатора. Также спортсмен стал больше времени проводить с детьми, появившимися на свет в браке с Юлией Барановской. Накануне младшего сына Арсения футболист сводил на “Кубок легенд”, решив скоротать с наследником выходной. На видео отец и ребенок сидят за столом в каком-то заведении и корчат друг другу рожицы. Сам Аршавин отметил, что после посещения мероприятия они готовятся к финалу.

В комментариях многочисленные фолловеры спортсмена умилились тому, что отец и сын быстро нашли общий язык после длительного расставания. Публика похвалила Андрея Аршавина за то, что он все же решил наладить общение с отпрысками, с которыми не виделся, по словам бывшей жены, несколько лет.



 
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Спорт
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:28

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