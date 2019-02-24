Андрей Аршавин сводил младшего сына на “Кубок легенд”

Несколько месяцев назад Андрей Аршавин принял решение оставить футбол в качестве игрока, примерив на себя роль комментатора. Также спортсмен стал больше времени проводить с детьми, появившимися на свет в браке с Юлией Барановской. Накануне младшего сына Арсения футболист сводил на “Кубок легенд”, решив скоротать с наследником выходной. На видео отец и ребенок сидят за столом в каком-то заведении и корчат друг другу рожицы. Сам Аршавин отметил, что после посещения мероприятия они готовятся к финалу.В комментариях многочисленные фолловеры спортсмена умилились тому, что отец и сын быстро нашли общий язык после длительного расставания. Публика похвалила Андрея Аршавина за то, что он все же решил наладить общение с отпрысками, с которыми не виделся, по словам бывшей жены, несколько лет.