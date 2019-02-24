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Ученые: Отсутствие удовольствия от приема пищи способно уменьшить мотивацию к похудению

Проведя ряд исследований ученые пришли к выводу, что отсутствие удовольствия от пищи, которую употребляет человек, способно влиять на уменьшение мотивации к похудению. С общественностью данной информацией поделилось тематическое зарубежное издание.
Ученые: Отсутствие удовольствия от приема пищи способно уменьшить мотивацию к похудению

Специалисты утверждают, что люди, которые сосредоточены на употребление здоровой еды, перестают воспринимать то, что попадает к ним в организм. В эксперименте приняли участие 542 добровольца, которые были на различных типах диет. Проанализировав результаты, полученные во время исследования, ученые пришли к выводу, что участники, которые ограничили себя в употребление любимой еды, не смогли достичь желаемого результата. Одновременно с тем, добровольцы, позволяющие себя иногда съесть вредную, но вкусную пищу смогли достичь поставленной цели.

Ученые говорят о том, что человек имеющий низкий уровень самоконтроля, разрабатывая диету сразу исключает из пищевого рациона самые любимые продукты, чем лишает себя вкусового удовольствия. Индивид, имеющий больший успех в достижении целей, строит свою диету иначе. Он применяет мотивацию, когда проводит включение в рацион здоровых продуктов.

Специалисты подчеркнули: применение некоторых послаблений в процессе пребывания на диете способствуют стабильному приближению к поставленной цели.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:20

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