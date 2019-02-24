Ученые: Отсутствие удовольствия от приема пищи способно уменьшить мотивацию к похудению





Специалисты утверждают, что люди, которые сосредоточены на употребление здоровой еды, перестают воспринимать то, что попадает к ним в организм. В эксперименте приняли участие 542 добровольца, которые были на различных типах диет. Проанализировав результаты, полученные во время исследования, ученые пришли к выводу, что участники, которые ограничили себя в употребление любимой еды, не смогли достичь желаемого результата. Одновременно с тем, добровольцы, позволяющие себя иногда съесть вредную, но вкусную пищу смогли достичь поставленной цели.Ученые говорят о том, что человек имеющий низкий уровень самоконтроля, разрабатывая диету сразу исключает из пищевого рациона самые любимые продукты, чем лишает себя вкусового удовольствия. Индивид, имеющий больший успех в достижении целей, строит свою диету иначе. Он применяет мотивацию, когда проводит включение в рацион здоровых продуктов.Специалисты подчеркнули: применение некоторых послаблений в процессе пребывания на диете способствуют стабильному приближению к поставленной цели.